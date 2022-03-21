Британія готується тимчасово націоналізувати "дочку" Газпрому – Bloomberg
Уряд Великої Британії готуєтся тимчасово націоналізувати компанію Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd, яка займається роздрібною торгівлею газом у Сполученому Королівстві.
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.
"Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd., яка має понад 30 000 бізнес-клієнтів, є головним кандидатом на введення в режим спеціального управління", - каже джерело, знайоме з цим питанням.
Виданню не вдалося взяти коментарі у підрозділу "Газпрому".
"Дочка" російського гіганта постачає газ підприємствам та держорганам, включно з Національною службою охорони здоров'я.
Нагадаємо:
Повідомлялсь, що британські держоргани намагаються розірвати зв'язки з Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd., яка постачає понад 20% промислового та комерційного газу в країні.
Економічна правда
"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua