Всі розділи
Укр / Рус

Британія готується тимчасово націоналізувати "дочку" Газпрому – Bloomberg

Понеділок, 21 березня 2022, 16:15

Уряд Великої Британії готуєтся тимчасово націоналізувати компанію Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd, яка займається роздрібною торгівлею газом у Сполученому Королівстві.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

"Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd., яка має понад 30 000 бізнес-клієнтів, є головним кандидатом на введення в режим спеціального управління", - каже джерело, знайоме з цим питанням. 

Виданню не вдалося взяти коментарі у підрозділу "Газпрому".

"Дочка" російського гіганта постачає газ підприємствам та держорганам, включно з Національною службою охорони здоров'я.

Нагадаємо:

Повідомлялсь, що британські держоргани намагаються розірвати зв'язки з Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd., яка постачає понад 20% промислового та комерційного газу в країні.

Економічна правда

"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Британія газ Газпром

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Британія призупинила обмін податковою інформацією з РФ і Білоруссю 18 березня 2022, 10:25
Британія хоче розірвати угоди з "дочкою" Газпрому: шукає способи мінімізувати втрати 17 березня 2022, 18:07
Британські акціонери вимагають у французької нафтогазової компанії TotalEnergies піти з РФ 16 березня 2022, 16:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті