Британія готується тимчасово націоналізувати "дочку" Газпрому – Bloomberg

Уряд Великої Британії готуєтся тимчасово націоналізувати компанію Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd, яка займається роздрібною торгівлею газом у Сполученому Королівстві.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

"Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd., яка має понад 30 000 бізнес-клієнтів, є головним кандидатом на введення в режим спеціального управління", - каже джерело, знайоме з цим питанням.

Виданню не вдалося взяти коментарі у підрозділу "Газпрому".

"Дочка" російського гіганта постачає газ підприємствам та держорганам, включно з Національною службою охорони здоров'я.

Нагадаємо:

Повідомлялсь, що британські держоргани намагаються розірвати зв'язки з Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd., яка постачає понад 20% промислового та комерційного газу в країні.

Економічна правда