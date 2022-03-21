Банк BNP Paribas призупиняє роботу в РФ

Французька банківська група BNP Paribas повідомила корпоративним клієнтам, що припиняє будь-який новий бізнес в Росії.

Про це заявив голова наглядової ради UKRSIBBANK (входить до BNP Paribas Group) Франсуа Бенаро, повідомлення Bloomberg.

Як зазначає Bloomberg, паризький банк також поінформував своїх корпоративних клієнтів, що його місцевий підрозділ більше не зможе обробляти їхні транзакції з кінця березня.

Дочірня компанія BNP Paribas посідає 93 місце за розміром активів серед банків, які працюють у РФ, додав він.

"Протягом останніх років BNP Paribas поступово скорочував свою діяльність у Російській Федерації. Починаючи з 2012 року банк скорочував діяльність у роздрібному бізнесі та у 2020 році повністю припинив споживче кредитування", – заявив Бенаро.

У контексті запроваджених міжнародних санкцій проти Росії фінансування усіх нових проєктів у Росії групи було призупинено.

Нагадуємо:

Західні банки з найбільшими активами в РФ, які управляють 57,2 млрд дол у Росії, розглядають шляхи обережного виходу з країни-агресора.