Кіномережі в РФ заморожують ціни на квитки, замість Голлівуду показуватимуть індійські і російські фільми
Російські мережі кінотеатрів заморожують ціни на квитки та продукцію кінобарів, але замість голлівудських стрічок показуватимуть радянські, російські, індійські, латиноамериканські і південнокорейські фільми.
Про це пишуть "Ведомости".
Керівники 5 найбільших кіномереж РФ - "Формула Кіно/Сінема Парк", "Каро", "Кіномакс", "Сінема стар" і "Премьер-зал", які займають понад 30% ринку, заявили про рішення заморозити ціни.
За словами гендиректора однієї з мереж, через санкції на 80% виросли витрати на лампи та деталі до кінопроєкторів.
При цьому, через переорієнтацію лідером за зборами у кінопрокаті минулого тижня був концерт південнокорейського гурту BTS.
Раніше провідні голлівдуські кіностудії - Sony, Disney, Paramount та Warner Bros. призупинили діяльність в РФ та скасували всі премʼєри.
Економічна правда
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