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Кіномережі в РФ заморожують ціни на квитки, замість Голлівуду показуватимуть індійські і російські фільми

Понеділок, 21 березня 2022, 12:41

Російські мережі кінотеатрів заморожують ціни на квитки та продукцію кінобарів, але замість голлівудських стрічок показуватимуть радянські, російські, індійські, латиноамериканські і південнокорейські фільми.

Про це пишуть "Ведомости".

Керівники 5 найбільших кіномереж РФ - "Формула Кіно/Сінема Парк", "Каро", "Кіномакс", "Сінема стар" і "Премьер-зал", які займають понад 30% ринку, заявили про рішення заморозити ціни.

За словами гендиректора однієї з мереж,  через санкції на 80% виросли витрати на лампи та деталі до кінопроєкторів.

При цьому, через переорієнтацію лідером за зборами у кінопрокаті минулого тижня був концерт південнокорейського гурту BTS.

Раніше провідні голлівдуські кіностудії - Sony, Disney, Paramount та Warner Bros. призупинили діяльність в РФ та скасували всі премʼєри.

Економічна правда

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