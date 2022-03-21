Рітейлери в РФ відмовляються продавати електроніку в розстрочку – ЗМІ

Російські продавці електроніки відмовились від продажу товарів у розстрочку, а деякі закрили і продажі в кредит.

Про це пишуть "Известия" з посиланням на джерела, близькі до рітейлерів.

Зокрема, в кредит і розстрочку більше не торгує монобрендова мережа Apple re: Store, від розстрочок відмовилися в "М. Відео - Ельдорадо".

"Стимулювати продажі дорогої побутової техніки та електроніки у такий спосіб стало накладно через підвищення ключової ставки Центробанком РФ та волатильності курсів валют", - пише видання з посиланням на експертів та учасників ринку.

У "М. Відео - "Ельдорадо" розстрочки тимчасово не діють", - сказала представник мережі Валерія Андрєєва.

"Це один із варіантів промо, в рамках якого рітейлер бере на себе витрати на обслуговування кредиту. У поточній ситуації при значному послабленні рубля скасування додаткових промомеханік - один із способів стримування роздрібних цін", - додала вона.

Андрєєва зазначила, що частка покупок товарів у кредит у загальному обсязі продажів за останні тижні скоротилася, при тому, що інвестиційний попит населення зріс. "Люди прагнуть вкласти ті кошти, які у них є", - сказала вона.

У "Сбері" пояснили, що рішення про відміну розстрочки магазини приймають самостійно.

Представники інших рітейлерів та маркетплейсів, опитаних "Известиями", не відповіли на запити або відмовилися від коментарів.

Економічна правда