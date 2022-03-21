Іноземні книговидавці призупиняють співпрацю з російськими видавництвами
Іноземні книговидавці призупиняють співпрацю з російськими видавництвами через вторгнення РФ в Україну.
Про це пише "Комерсант".
Так, про призупинення роботи з російськими видавництвами заявляють відомі автори.
Першим про те, що не продовжуватиме договори з російськими видавництвами, заявив Стівен Кінг у своєму акаунті на Twitter. Слідом за ним аналогічне рішення ухвалили англійський письменник-фантаст Ніл Гейман, канадський романіст Лінвуд Барклі, польський фантаст Адам Пшехшта.
За даними видання, у Росії можуть не вийти і нові книги британського підприємця Річарда Бренсона.
"Заяви про зупинення роботи з російським книжковим ринком роблять і закордонні видавництва. Серед них найбільший у світі видавець книг англійською мовою Penguin Random House, Macmillan Publishers, Simon & Schuster, міжнародний оптовий продавець книг Gardners. Джерела видання кажуть, що співпрацю призупинили Hachette UK, Ebury, Berrett Kohler, агентство Michael O'Mara", - пише "Комерсант".
Раніше Російський книжковий союз оцінював частку іноземних авторів у сукупному виторгу російського книжкового ринку в 40%.
Економічна правда
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