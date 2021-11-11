Комісію інтерчейндж зменшать: АМКУ надав дозвіл Mastercard та Visa

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Антимонопольний комітет дозволив платіжним системам Mastercard та Visa виконати меморандум щодо зменшення міжбанківської ставки.

Про це повідомила пресслужба АМКУ.

Так, перший етап зниження комісії до 1,2% сторони почнуть з наступного робочого дня через 14 днів з отримання дозволу АМКУ. Далі, як і планувалося раніше – не більше 1% з 01.07.2022 та не більше 0,9% з 01.07.2023.

Довідка. Інтерчейндж - міжбанківська комісія: банк, який встановив у магазині свій термінал, тобто банк-еквайр, має заплатити комісію банку, карткою якого ви платите, тобто банку-емітенту.

Комітет зазначив, що для ухвалення рішення опитав всіх залучених сторін: банки, торгово-сервісні підприємства. Більшість банків зазначили достатність конкуренції на ринку послуг карткових платіжних систем,а підприємства не надали жодних заперечень.

На рішення комітету вплинули такі факти:

меморандум встановлює лише верхній ліміт ставок внутрішньодержавних міжбанківських комісій, а також є відкритим для приєднання усіх учасників ринку;

у разі зниження платіжними системами розміру інтерчейнджу, банки-еквайри знизять тарифи на еквайринг для торговців, що може знизити ціни на товари;

не передбачається негативних наслідків для конкурентів.

Також у комітеті вважають, що позитивний ефект полягатиме у збереженні обсягу безготівкових розрахунків та потенційному збільшенні кількості транзакцій через платіжні картки.

Іншим позитивним ефектом АМКУ вбачає розвиток малих та середніх підприємців.

"З огляду на вищезазначені фактори Комітет встановив, що заявлені узгоджені дії не призведуть до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції на товарних ринках України", – резюмують в АМКУ.

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Нагадуємо:

Антимонопольний комітет розпочав справу щодо надання дозволу компаніям Mastercard і Visa на виконання меморандуму з НБУ щодо зниження міжбанківських ставок (інтерчейндж).

НБУ спільно з міжнародними платіжними системами Visa і Mastercard працюватимуть над посиленням конкуренції на платіжному ринку України - відповідний меморандумпідписали представники Нацбанку, Visa і Mastercard.

Через меморандум між Нацбанком, Visa і Mastercard, який передбачає зниження ставок інтерчейндж, невдовзі розмір кешбеку може значно скоротитись.

В Антимонопольному комітеті раніше розкритикували ідею встановити граничні розміри комісійної винагороди і інтерчейнджу.

Економічна правда