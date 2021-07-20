АМКУ розглядає меморандум Mastercard та Visa щодо комісії інтерчейндж

Антимонопольний комітет розпочав справу щодо надання дозволу компаніям Mastercard і Visa на виконання меморандуму з НБУ щодо зниження міжбанківських ставок (інтерчейндж).

Про це йдеться у рішенні АМКУ від 19 липня.

"... розпочато справу № 130-25/15-21-УД про надання дозволу компанії "Mastercard Еurope S.A." (м. Ватерлоо, Бельгія) і компанії "Visa International Service Association" (м. Фостер-Сіті, Каліфорнія, США) на узгоджені дії у вигляді зменшення розміру внутрішньодержавних міжбанківських комісій…", – йдеться у повідомленні.

У разі отримання дозволу компанії та НБУ розпочнуть поступове зниження граничних розмірів ставок комісії інтерчейндж, зокрема комісії мають становити:

з 01.07.2021 - не більше 1,20%;

з 01.07.2022 - не більше 1,00%;

з 01.07.2023 - не більше 0,90%.

Довідка. Інтерчейндж - міжбанківська комісія: банк, який встановив у магазині свій термінал, тобто банк-еквайр, має заплатити комісію банку, карткою якого ви платите, тобто банку-емітенту.

Нагадуємо:

НБУ спільно з міжнародними платіжними системами Visa і Mastercard працюватимуть над посиленням конкуренції на платіжному ринку України - відповідний меморандум підписали представники Нацбанку, Visa і Mastercard.

Національний банк опублікував офіційну заяву з критикою законопроєкту №4364, яким депутати зокрема хочуть встановити граничний розмір міжбанківської комісії – це може нашкодити споживачам та змусить банки згортати програми лояльності.

Три системних банки, Ощадбанк, ПриватБанк та Райффайзен Банк Аваль, виступили зі спільною заявою щодо готовності поступово зменшити ставку інтерчейнджу(міжбанківської комісії), відповідне звернення до влади підтримали у Visa та Mastercard.

В Антимонопольному комітеті розкритикували ідею встановити граничні розміри комісійної винагороди і інтерчейнджу.

Економічна правда