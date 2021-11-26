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Mastercard оголосила про зниження ставок інтерчейндж в Україні

П'ятниця, 26 листопада 2021, 11:45
 
фото: mastercard

Компанія Mastercard з 26 листопада вводить в дію нові меншені розміри міжбанківських ставок (інтерчейндж) в Україні відповідно до рішення Антимонопольного комітету (АМКУ).

Про це йдеться у прес-релізі компанії.

"Нові розміри міжбанківських ставок поширюються на безготівкові операції за картками Mastercard в Україні у торгово-сервісній мережі, як у фізичних торгових точках, так і в електронній комерції, для фізичних осіб", - йдеться у повідомленні.

Довідка. Комісії інтерчейндж – комісії, що сплачуються банком-еквайром на користь банка-емітента при здійсненні безготівкових розрахунків у торгово-сервісній мережі.

У Mastercard нагадали, що дозвіл на введення в дію зменшених ставок інтерчейндж АМКУ надав 11 листопада 2021 року.

"Відповідно до рішення АМКУ, перший етап зниження ставок інтерчейндж до рівня не більше 1,2% має відбутися з наступного робочого дня після сплину 14 календарних днів після дати отримання дозволу АМКУ, а отже - 26 листопада 2021 року", - пояснюють в компанії.

Подальше зниження граничних ставок інтерчейндж відбудеться у липні 2022 та 2023 років, відповідно до наступного графіку, погодженого АМКУ:

  • з 26.11.2021 – не більше 1,20%;
  • з 01.07.2022 – не більше 1,00%;
  • з 01.07.2023 – не більше 0,90%.

"Збереження ринкового підходу до визначення розміру ставок інтерчейндж в Україні є дуже важливим для подальшого розвитку платіжного ринку та безготівкової економіки.

Ми вітаємо рішення АМКУ і схвалення ним запропонованого поетапного графіку зниження ставок інтерчейндж. Відсьогодні ми вводимо в дію знижені ставки інтерчейндж в Україні в рамках першого етапу, і продовжимо поетапне зниження у 2022-2023. Ми сподіваємося, що такий підхід стимулюватиме подальший розвиток мережі прийому та безготівкові розрахунки", – заявила генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові Інга Андреєва.

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Нагадуємо:

Антимонопольний комітет дозволив платіжним системам Mastercard та Visa виконати меморандум щодо зменшення міжбанківської ставки.

Антимонопольний комітет розпочав справу щодо надання дозволу компаніям Mastercard і Visa на виконання меморандуму з НБУ щодо зниження міжбанківських ставок (інтерчейндж).

НБУ спільно з міжнародними платіжними системами Visa і Mastercard працюватимуть над посиленням конкуренції на платіжному ринку України - відповідний меморандумпідписали представники Нацбанку, Visa і Mastercard.

Через меморандум між Нацбанком, Visa і Mastercard, який передбачає зниження ставок інтерчейндж, невдовзі розмір кешбеку може значно скоротитись.

В Антимонопольному комітеті раніше розкритикували ідею встановити граничні розміри комісійної винагороди і інтерчейнджу.

Економічна правда

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