В АМКУ розкритикували ідею обмеження ставки міжбанківської комісії

В Антимонопольному комітеті розкритикували ідею встановити граничні розміри комісійної винагороди і інтерчейнджу.

Про це йдеться у листі голови АМКУ Ольги Піщанської до фінансового комітету Верховної Ради, передає FinClub.

"Законодавче регулювання розміру інтерчейнджу позбавить учасників ринку послуг платіжних систем можливості конкурувати за ціною, що матиме негативний вплив на розвиток конкуренції", - підкреслюється у листі.

У Комітеті заявляють, що основним завданням відомства є участь у формуванні та реалізації конкурентної політики, зокрема в частині сприяння розвитку добросовісної конкуренції, а "один з найефективніших способів конкурентної боротьби між суб’єктами господарювання є цінова конкуренція".

"За таких обставин Комітет не підтримує законодавче регулювання розміру інтерчейнджу", - наголосила Піщанська.

Нагадуємо:

Національний банк опублікував офіційну заяву з критикою законопроєкту №4364, яким депутати зокрема хочуть встановити граничний розмір міжбанківської комісії – це може нашкодити споживачам та змусить банки згортати програми лояльності.

Банки будуть змушені відключити українцям Apple Pay та грейс-період за кредитними картками, якщо Рада ухвалить неринкове регулювання платіжного ринку.

У Приватбанку розкритикували законопроєкти у Раді про регулювання комісій банківського еквайрингу.

Три системних банки, Ощадбанк, ПриватБанк та Райффайзен Банк Аваль, виступили зі спільною заявою щодо готовності поступово зменшити ставку інтерчейнджу (міжбанківської комісії), відповідне звернення до влади підтримали у Visa та Mastercard.