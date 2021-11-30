НБУ слідом за Мінекономіки і МВФ погіршив прогноз зростання ВВП України цього року

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Нацбанк погіршив прогноз зростання економіки України у 2021 році до 3%.

Про це сказав директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу Володимир Лепушинський.

"За прогнозами Національного банку, зростання економіки України цього року становитиме близько 3%. Це дещо нижче, ніж прогнозувалось раніше. Це пов'язано із кількома причинами", - заявив Лепушинський.

За його словами, перша причина - гірші результати першого півріччя, які вже зафіксовані.

Ще одна приина - карантинні обмеження, "які природньо будуть обмежувати економічну активність, особливо в секторі послуг".

Третя причина - висока вартість енергоносіїв, яка "буде відображатися на окремих галузях, зокрема, в хімічні промисловості".

"По-четверте, це загальносвітові процеси, пов'язані з тим, що введені карантинні обмеження викликали нестачу товарів та комплектуючих", - додав топменеджер НБУ.

У Нацбанку прогнозують, що економіка України наступними роками зростатиме темпами близько 4%.

Зазначимо, що раніше Міністерство економіки погіршило прогноз зростання ВВП України у 2021 році до 3%.

Нагадаємо:

МВФ знову погіршив оцінку росту ВВП України у 2021 році - із 3,5% до 3,2%.

Банк J.P. Morgan різко погіршив погноз росту реального ВВП України у 2021 році - із 4,5% до 2,3%, при цьому зберіг прогноз росту у 2022-му на 5%.

У жовтні Міжнародний валютний фонд погіршив оцінку зростання валового внутрішнього продукту України в 2021 році з 4% до 3,5%.

У Bank of America погіршили прогноз росту економіки України у 2021 році із 4,5% до 3%, що може спричинити невиплату за ВВП-варантами в 2023 році і збільшує ймовірність викупу купонів Мінфіном.

Європейський банк реконструкції та розвитку зберіг свій прогноз росту економіки України на 2021 рік на рівні 3,5%, а також прогнозує такий самий темп росту ВВП у 2022 році.

У своєму червневому прогнозі ЄБРР також очікував зростання економіки України у 2021-2022 роках на рівні 3,5%.

Водночас Національний банк України погіршив свій прогноз зростання економіки з 3,8%, як очікувалося влітку цього року, до 3,1%.

У другому кварталі 2021 році ВВП України виріс на 5,4% порівняно з відповідним періодом 2020 року.

У ІІІ кварталі 2021 року реальний внутрішній валовий продукт (ВВП) України уповільнив зростання до 2,4% у річному вимірі.

Економічна правда