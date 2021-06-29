ЄБРР покращив прогноз росту ВВП України у 2021 році до 3,5%

Європейський банк реконструкції та розвитку покращив прогноз росту економіки України у 2021 році з 3% до 3,5%.

Про це йдеться в регіональному економічному огляді ЄБРР за червень, передає "Інтерфакс-Україна".

"Очікується, що ВВП виросте на 3,5% як в 2021-му, так і в 2022 році", - йдеться в огляді ЄБРР.

У ЄБРР вважають, що основні ризики пов'язані з повільним просуванням у країні реформ і відносно повільними темпами вакцинації.

"Хоча в першому кварталі 2021 року економіка знизилася на 2% в річному вимірі через тривалі карантинні обмеження, є ознаки того, що вона поступово повертається до зростання в другому кварталі завдяки більш високим цінам на сировинні товари", - додали в ЄБРР.

Нагадуємо:

У 1 кварталі 2021 року реальний ВВП зменшився на 2,2% порівняно з першим кварталом 2020 року.

У НБУ заявили, що падіння ВВП передусім зумовлено збільшенням від'ємного внеску чистого експорту.

В оновленому макропрогнозі Мінекономіки погіршило очікування росту реального ВВП у 2021 році з 4,6% до 4,1%, у 2022 році - з 4,3% до 3,8%.

МВФ оновив прогнози розвитку економіки на найближчі роки та покращив оцінку світової економіки до 6% у 2021 році, водночас щодо України Фонд очікує зростання ВВП на 4%.