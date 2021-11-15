Економіка України за квартал уповільнила зростання до 2,4%

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У ІІІ кварталі 2021 року реальний внутрішній валовий продукт (ВВП) України уповільнив зростання 2,4% у річному вимірі.

Про це йдеться в оперативнй оцінці ВВП Держстатом.

У порівнянні з попереднім кварталом, за липень-вересень ВВП країни зріс на 1,4% з урахуванням сезонного фактору.

Така оцінка – значно нижче за прогноз Національного банку, який очікував у ІІІ кварталі побачити зростання у 4%.

Нагадуємо:

Реальний валовий внутрішній продукт у ІІ кварталі 2021 року у річному вимірі збільшився на 5,7%, водночас на показник вплинув ефект низької бази порівняння.

Національний банк погіршив прогноз зростання економіки України на 0,7 в.п. до 3,1% через високі ціни на енергоносії.

Європейський банк реконструкції та розвитку зберіг свій прогноз росту економіки України на 2021 рік на рівні 3,5%, а також прогнозує такий самий темп росту ВВП у 2022 році.

Економічна правда