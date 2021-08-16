Реальний ВВП України зріс на 5,4% у ІІ кварталі – Держстат
За оцінкою Держстату реальний валовий внутрішній продукт України збільшився у ІІ кварталі на 5,4% відносно ІІ кварталу торік.
Про це повідомляє Державна служба статистики.
Відносно І кварталу 2021 року реальний ВВП країни скоротився на 0,8% з урахуванням сезонного фактору.
Нагадуємо:
Центр макроекономічного моделювання Київської школи економіки погіршив прогноз зростання ВВП у 2021 році до 3,6% порівняно з 4,7% в квітневому прогнозі та покращив прогноз росту ВВП на 2022 рік - 4,4% порівняно з 2,7%.
Мінекономіки оцінило зростання ВВП за 5 місяців 2021 року на рівні 0,7%, за 2 квартали - у 6%.
Національний банк залишив прогноз зростання реального ВВП незмінним - на рівні близько 4% у 2021-2023 роках.
Економічна правда
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