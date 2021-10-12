МВФ погіршив прогноз зростання ВВП України в 2021 році

Міжнародний валютний фонд погіршив оцінку зростання валового внутрішнього продукту України в 2021 році з 4% до 3,5%.

Про це йдеться в прогнозі Фонду.

Також МВФ підвищив очікування зростання економіки України в 2022 році з 3,4% до 3,6%.

Оцінка середньорічної інфляції в Україні в 2021 році підвищена з 7,9% до 9,5%, в наступному – з 6,8% до 7,1%. Інфляція на кінець 2021 року сягне 10,2%, на кінець 2022 року – 6%.

Дефіцит поточного рахунку України в цьому році очікується на рівні 0,7% ВВП, в наступному – поглибиться до 2,4% ВВП. У прогнозі за квітень йшлося про профіцит поточного рахунку на рівні 0,8% ВВП в 2021 році і 0,9% – в 2022 році.

МВФ погіршив свої очікування щодо зростання світової економіки в 2021 році на 0,1 п.п. до 5,9%. У 2022 році очікується зростання світового ВВП на 4,9%.

"Перегляд у бік зниження прогнозу на 2021 рік відображає пониження рейтингу для країн з розвиненою економікою – частково через перебої в поставках, і для країн, що розвиваються, з низькими доходами, в основному через погіршення динаміки пандемії", – пояснив Фонд.

Нагадуємо:

У 2020 році українська економіка впала на 4% при середньорічній інфляції 2,7%.

В 2021 році Міністерство економіки очікує зростання ВВП на 4,1%, Національний банк прогнозує 3,8% зростання ВВП.

Економічна правда