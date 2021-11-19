J.P. Morgan різко погіршив прогноз росту реального ВВП України у цьому році

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Банк J.P. Morgan різко погіршив погноз росту реального ВВП України у 2021 році - із 4,5% до 2,3%, при цьому зберіг прогноз росту у 2022-му на 5%.

Про це йдеться у матеріалах останнього EMEA Emerging Markets Research, яке є у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна".

"Ми різко переглядаємо ВВП на 2021 рік до 2,3% порівняно з раніше очікуваними 4,5%. Ми залишаємо без змін прогноз зростання ВВП на 2022 рік на рівні 5% і номінальний ВВП на 2021 рік на рекордному рівні 197 млрд дол (з 2022 року - на рівні 227 млрд дол)", – йдеться в матеріалах J.P. Morgan.

Аналітики заявляють, що озвучена Держстатом попередня оцінка росту ВВП України у липні-вересні цього року у 2,4% у річному вимірі розчарувала, оскільки прогноз J.P. Morgan передбачав ріст на 6,7% за цей період.

НБУ очікував ріст на 4%, а консенсус-прогноз передбачав 3,6%.

"У цьому J.P. Morgan допускає ризик слабшого зростання у четвертому кварталі і, як наслідок, зростання на 2% або менше у 2021 році", - йдеться у повідомленні.

При цьому аналітики вважають, що інфляція досягла свого піку в жовтні, але базовій інфляції ще доведеться досягти піку.

"Загалом у 2021 році J.P. Morgan очікує інфляцію на рівні 9,4%, 2022-му - 8,3%. Дефіцит поточного рахунку за підсумками року становитиме 1,2% ВВП, наступного року заглибиться до 2,3% ВВП. При цьому дефіцит держбюджету аналітики прогнозують у 2021 році на рівні 3,9% порівняно із закладеними у законі про держбюджет на 2021 рік 5,5%", - пише агентство з посиланням на матеріали банку.

Нагадаємо:

У Bank of America погіршили прогноз росту економіки України у 2021 році із 4,5% до 3%, що може спричинити невиплату за ВВП-варантами в 2023 році і збільшує ймовірність викупу купонів Мінфіном.

Європейський банк реконструкції та розвитку зберіг свій прогноз росту економіки України на 2021 рік на рівні 3,5%, а також прогнозує такий самий темп росту ВВП у 2022 році.

У своєму червневому прогнозі ЄБРР також очікував зростання економіки України у 2021-2022 роках на рівні 3,5%.

Водночас Національний банк України погіршив свій прогноз зростання економіки з 3,8%, як очікувалося влітку цього року до 3,1%.

У другому кварталі 2021 році ВВП України виріс на 5,4% порівняно з відповідним періодом 2020 року.

У ІІІ кварталі 2021 року реальний внутрішній валовий продукт (ВВП) України уповільнив зростання до 2,4% у річному вимірі.