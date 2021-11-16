BofA погіршив прогноз росту економіки України у цьому році із 4,5% до 3%

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У Bank of America погіршили прогноз росту економіки України у 2021 році із 4,5% до 3%, що може спричинити невиплату за ВВП-варантами в 2023 році і збільшує ймовірність викупу купонів Мінфіном.

Про це йдеться в огляді BofA Global Research, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми знижуємо наш прогноз зростання реального ВВП до 3% цього року й відзначаємо подальші ризики зниження навіть при такому консервативному прогнозі", - підкреслюють аналітики.

Відповідно до матеріалів BofA, якщо ріст реального ВВП не перевищить 3% в 2021 році, виплати за ВВП-варрантами не відбудуться другий рік поспіль, що саме по собі може знизити ринковий апетит до інструменту.

Водночас аналітики додають, що перегляд прогнозу росту надасть лише незначний негативний вплив на оцінку справедливої вартості, яка наразі становить близько 95-100 б.п., а очікуване більш сильне зростання в 2022 році дозволить це дещо компенсувати.

"Однак ми також відзначаємо, що при ринковій вартості інструменту нижче номінальної ймовірність викупу може почати збільшуватися", - резюмує BofA.

Аналітики додають, що, враховуючи різке уповільнення росту економіки у 3 кварталі до 2,4% за попередніми даними Держстату, реальний ВВП за підсумками січня-вересня складе близько 2% у річному вимірі.

"Щомісячні дані з липня вказали на широкомасштабне уповільнення всіх основних показників внутрішнього попиту: роздрібних продажів, будівництва, промислового виробництва та інших", - йдеться в огляді.

"Ми відзначаємо, що українська економіка все ще може отримати імпульс від рекордного врожаю в цьому році, що може означати трохи більш сильне зростання в четвертому кварталі 2021 року.

Однак висока волатильність базової статистики компонентів ВВП, а також обмеження у зв'язку з пандемією можуть створити додаткові ризики уповільнення зростання в жовтні-грудні", - стверджують аналітики.

При цьому, більш низьке зростання економіки в 2021 році зумовить "дещо більш сильне зростання в 2022 році".

Утім, основними перешкодами на шляху до відновлення в наступному році є уповільнення темпів зростання китайської економіки і ймовірні високі витрати на електроенергію, додає BofA.

Більше про те, як працюють державні варранти, скільки вони можуть коштувати економіці та як уряд збирається уникнути боргової кризи читайте у статті ЕП: Україна вперше заплатила за зростання економіки. Що таке ВВП-варанти Яресько та скільки вони коштуватимуть країні?

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Нагадаємо:

За правилами варрантів, Україна не платить кредиторам, якщо економіка зростає повільніше, ніж 3%. При зростанні ВВП від 3% до 4% на рік кредитори можуть розраховувати на 15% цього одного відсотка зростання.

Європейський банк реконструкції та розвитку зберіг свій прогноз росту економіки України на 2021 рік на рівні 3,5%, а також прогнозує такий самий темп росту ВВП у 2022 році.

У своєму червневому прогнозі ЄБРР також очікував зростання економіки України у 2021-2022 роках на рівні 3,5%.

Водночас Національний банк України погіршив свій прогноз зростання економіки з 3,8%, як очікувалося влітку цього року до 3,1%.

У другому кварталі 2021 році ВВП України виріс на 5,4% порівняно з відповідним періодом 2020 року.

У ІІІ кварталі 2021 року реальний внутрішній валовий продукт (ВВП) України уповільнив зростання до 2,4% у річному вимірі.