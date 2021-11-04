ВВП України зростатиме по 3,5% у 2021 та 2022 роках – прогноз ЄБРР

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Європейський банк реконструкції та розвитку зберіг свій прогноз росту економіки України на 2021 рік на рівні 3,5%, а також прогнозує такий самий темп росту ВВП у 2022 році.

Про це йдеться в оновленому прогнозі банку, опублікованому 4 листопада.

"Банк прогнозує, що український ВВП зросте на 3,5% як у 2021, так і у 2022 роках. Зростання економіки України у 2021 році буде підживлювати великий врожай зернових та нормалізація бізнес-процесів, хоча повільний прогрес у проведенні реформ та вакцинації населення від COVID-19 залишаються головними ризиками прогнозу", – повідомили у банку.

За розрахунками ЄБРР, падіння економіки України продовжилося у першому кварталі 2021 року, а у другому кварталі економіка почала зростати - на 5,7%. Основним драйвером відновлення економіки цьогоріч було приватне споживання та інвестиції, а сприятливі умови міжнародної торгівлі сприяли зміцненню курсу гривні, зазначають там.

"Інфляція прискорилася до 11% у річному вимірі у вересні 2021 року. Її підживлювало зростання цін на продукти харчування та енергоресурси. Це спонукало Національний банк України проводити більш жорстку монетарну політику та підвищити облікову ставку з 6 до 8,5%", – додали у ЄБРР.

У відповідь на питання журналіста ЕП у ЄБРР уточнили, що очікують спаду інфляції на початку 2022 року та повернення її до цільового показника НБУ (4-6%) ближче до кінця 2022, або вже на початку 2023 року.

Водночас банк фіксує ріст інфляції практично у всіх регіонах, у яких працює. У вересні вона перевищила рівень кінця 2019 року в середньому на 3 відсоткові пункти, через що багато центральних банків вдалися до підвищення облікових ставок.

Основними причинами інфляції у країнах, в яких працює ЄБРР, банк називає зростання цін на енергоресурси, звуження ринку праці та порушення ланцюжків постачання товарів.

У своєму червневому прогнозі ЄБРР також очікував зростання економіки України у 2021-2022 роках на рівні 3,5%.

Водночас Національний банк України погіршив свій прогноз зростання економіки з 3,8%, як очікувалося влітку цього року до 3,1%.

У другому кварталі 2021 році ВВП України виріс на 5,4% порівняно з відповідним періодом 2020 року.

Ярослав Вінокуров, ЕП