Новини 10 листопада: кінець пільгового періоду для "євроблях", приватизація "Центренерго"

Про "євробляхи". Період пільгового розмитнення "євроблях" закінчується 10 листопада - поліція з 11 листопада буде штрафувати і виконувати усі передбачені законом норми.

Голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев заявив, що більше жодних пільгових періодів не буде.

Про "Центренерго". Кабінет Міністрів відновив НАК "Енергетична компанія України", разом із держшахтам їй передадуть акції "Центренерго" з метою приватизації у майбутньому.

Про справу "Роттердам+". Колишній нардеп Віктор Чумак відкликає свою апеляцію у Вищому антикорупційному суді на рішення про закриття справи "Роттердам+".

Рада нацбезпеки і оборони заслухає Національне антикорупційне бюро щодо ситуації у справі "Роттердам+".

Про вугілля. На 10 листопада 10 з 12 українськи теплоелектростанцій не мають мінімальних запасів вугілля, 25 енергоблоків зупинилися через відсутність палива.

Про електроенергію. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Рада нацбезпеки і оборони не може давати розпорядження щодо віялових відключень електроенергії.

Про Evergrande. Китайський забудовник China Evergrande Group знову не заплатив відсотки інвесторам за облігаціями - інвестор Deutsche Markt Screening Agentur GmbH готує процедуру банкрутства компанії.

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Психіатр-газовидобувник Зіновій Козицький: ЄБРР хотів купити частку мого бізнесу, але все зупинилося

Власник найбільшої газовидобувної компанії на Західній Україні про особливості ведення бізнесу, зацікавлених у його придбанні та конкуренцію з олігархами.

Історичні будинки Києва, що перебувають під загрозою знищення. Мапа

Столиця поступово прощається з власною історією. Місця, де розташовані столітні будинки з унікальними архітектурними рішеннями, невдовзі можуть зайняти нові ЖК та ТРЦ. На які історичні об'єкти поклали око забудовники?