Китайський забудовник Evergrande офіційно зазнав дефолту – інвестор в облігації компанії

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Китайський забудовник China Evergrande Group знову не заплатив відсотки інвесторам за облігаціями - інвестор Deutsche Markt Screening Agentur GmbH готує процедуру банкрутства компанії.

Про це йдеться у прес-релізі Deutsche Markt Screening Agentur GmbH.

Зазначається, що 10 листопада Evergrande знову не виплатила відсотки міжнародним інвесторам.

"DMSA інвестує в ці облігації і не отримувала жодних відсотків до сьогоднішнього кінця пільгового періоду. Зараз DMSA готує процедуру банкрутства Evergrande і закликає всіх інвесторів в облігації приєднатися до неї", - йдеться у прес-релізі.

У DMSA заявляють, що другий найбільший китайський девелопер China Evergrande Group у вересні не виплатив відсотки за 2 видами облігацій та мав 30-денний пільговий період, який закінчувався у жовтні.

"Однак незадовго до закінчення пільгового періоду громадськість ввели в оману чутки про нібито виплату відсотків. Міжнародні ЗМІ також сприйняли чутки як належне. Лише DMSA на той момент вже визнало дефолт і довело в дослідженні, що банкрутство Evergrande, найбільш заборгованої корпорації у світі, може в кінцевому підсумку призвести до краху світової фінансової системи", - наголошують у DMSA.

"Центробанк США підтвердив нашу думку вчора. У своєму останньому звіті про стабільність він чітко вказав на небезпеку, яку може мати крах Evergrande для світової фінансової системи", - сказав старший аналітик DMSA Марко Мецлер.

Він пояснює: щоб мати можливість подати заяву про банкрутство компанії як кредитора, DMSA сама інвестувала в облігації Evergrande, пільговий період яких закінчився 10 листопада 2021 року.

Загалом, Evergrande мав би виплатити 148,13 млн доларів у вигляді відсотків за трьома облігаціями не пізніше 10 листопада.

"Але поки що ми не отримали жодних відсотків за нашими облігаціями", - наголосив Мецлер.

"З огляду на те, що банки в Гонконзі закриваються сьогодні, є певність, що ці облігації зазнали дефолту", - додав він.

За його словами, проблема Evergrande у тому, що усі 23 облігації в обігу мають застереження про перехресний дефолт.

"Це означає, що якщо одна з цих облігацій не виплачується, усі 23 облігації автоматично отримають статус "за замовчуванням", - каже Мецлер.

Але це автоматично не призводить до банкрутства Evergrande Group, кажуть в DMSA.

"Для визначення банкрутства необхідно подати до суду заяву про банкрутство. Це може зробити як сама компанія, так і один або кілька кредиторів компанії. І це саме те, що зараз заплановано", - йдеться у прес-релізі.

"DMSA готує процедуру банкрутства Evergrande. Ми вже ведемо переговори з іншими інвесторами з цього приводу. Ми були б раді, якби інші інвестори приєдналися до нашої групи", - каже Мецлер.

"Як тільки суд відкриє провадження у справі про банкрутство, Evergrande також буде офіційно банкрутом - і це лише питання днів", - наголосили в DMSA.

Раніше Reuters повідомило, що Evergrande балансує на межі дефолту, оскільки 30-денний пільговий період для виплати відсотків на понад 148 мільйонів доларів за облігаціями 2022, 2023 та 2024 років закінчується у середу.

Видання нагадує, що компанія загалом має зобов'язання на 300 млрд дол.

"Невиплата призведе до офіційного дефолту компанії та спричинить перехресний дефолт для інших доларових облігацій Evergrande, що посилить боргову кризу, що нависла над другою за величиною економікою світу", - писало агентство.

У Reuters додали, що станом на вечір середи за азійським часом від Evergrande не було повідомлень про оплату.

Нагадаємо:

Китайський забудовник China Evergrande Group сплатив відсотки за облігаціями у доларах США - за кілька днів до кінцевого терміну, після якого міг бути оголошений формальний дефолт.

Напередодні китайська компанія Evergrande домовилася про відтермінування виплат за бондами у 260 млн доларів.

Акції та облігації китайських девелоперів різко впали 8 жовтня, ринок побоюється поширення боргових проблем China Evergrande Group на весь сектор.

Повідомлялось, що на біржі у Гонконгу 4 жовтня призупинили торгівлю акціями одного з найбільших девелоперів Китаю Evergrande Group та його підрозділу - компанії з управління майном Evergrande Property Services Group. Evergrande могла продати контрольний пакет акцій свого підрозділу. Проте 20 жовтня стало відомо, що угода зірвалась.

Ще два китайських забудовника викликають занепокоєння щодо їхньої здатності погашати борг: Fantasia Holdings уже не змогла погасити облігації на суму 205,7 млн дол, а по Sinic Holdings є невизначеність щодо погашення облігацій у розмірі 246 млн дол.

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Економічна правда