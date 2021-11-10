Апеляцію на закриття справи "Роттердам+" відкликають

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Колишній нардеп Віктор Чумак відкликає свою апеляцію у Вищому антикорупційному суді на рішення про закриття справи "Роттердам+".

Про це повідомив голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін, фото заяви про відкрикання апеляційної скарги.

Згідно фото, ВАКС отримав заяву 9 листопада. Апеляція стосується рішення слідчої судді ВАКС Катерини Широкої, яка залишила у силі постанову про закриття справи "Роттердам+".

фото цпк

Чумак у коментарях до допису у Facebook підтвердив інформацію.

Раніше старший прокурор у справу Денис Демків заявляв, що у разі відмови Апеляційної палати ВАКС у задоволенні апеляцій на ухвалу про закриття справи "Роттердам+" буде остаточним рішенням у справі, оскільки чинним КПК не передбачено оскарження ухвал про закриття справи до Верховного суду.

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Нагадуємо:

Генпрокурорка Ірина Венедіктова 5 травня змінила старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні "Роттердам+" Віталія Пономаренка, який тричі закривав це провадження.

20 травня новий старший групи прокурорів Денис Демків вирішив закрити справу четверте – Національне антикорупційне бюро оскаржуватиме рішення до керівника прокуратури.

У березні 2016 року Нацкомісія затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Згідно з нею, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахувалась за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.

Формула втратила чинність з 1 липня цього року у зв'язку з переходом України на новий ринок електроенергії.

8 серпня 2019 року детективи НАБУ у справі "Роттердам+" повідомили про підозру шістьом особам, зокрема ексголові Нацкомісії Дмитру Вовку та Бутовському.

За даними слідства, Вовк за попередньою змовою з групою інших осіб розробили та у 2016 році прийняли необґрунтований регуляторний акт, так звану "формулу Роттердам+".

Економічна правда