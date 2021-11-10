Уряд об’єднає "Центренерго" з держшахтами під велику приватизацію

фото центренерго

Кабінет Міністрів відновив НАК "Енергетична компанія України", разом із держшахтам їй передадуть акції "Центренерго" з метою приватизації у майбутньому.

Про це відомо з засідання уряду.

Рішення щодо ліквідації "Енергетичної компанії України" ухвалили ще у 2014 році.

Далі "Центренерго" об'єднають з держшахтами в єдину структуру.

"Це дозволить забезпечити безперебійні поставки вугілля для "Центренерго", а державні шахти отримають чіткий канал збуту, нормальний рівень розрахунків та можливості для модернізації", – зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Таким чином уряд готує підприємство до приватизації, що разом із шахтами становитиме більший інтерес до активів. 100% компанії стануть об'єктом великої приватизації, зазначається у пояснювальній запискі до постанови.

Нагадуємо:

"Центренерго" можуть об'єднати з шахтами 2 вугільних держкомпаній: шахтами ДП "Добропіллявугілля-видобуток", ДП "Шахта імені М.С. Сургая" і двома шахтами з ДП "Селидіввугілля" - "Україна" і "Котляревська".

Кабмін ще на початку жовтня 2020 року затвердив план заходів щодо створення нового акціонерного товариства (АТ) за участю державних вуглевидобувних підприємств і ПАТ "Центренерго". Зрештою, вирішили використати підприємство, що вже існує.

Економічна правда