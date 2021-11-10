Кінець пільгового розмитнення "євроблях": поліція почне штрафувати порушників

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Період пільгового розмитнення "євроблях" закінчується 10 листопада - поліція з 11 листопада буде штрафувати і виконувати усі передбачені законом норми.

Про це під час брифінгу за підсумками засідання РНБО заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, відповідаючи на питання журналістів.

"Закон чітко передбачав, на моїй пам'яті, 3 чи 5 строків для можливості легалізації цих транспортних засобів. Поліція протягом цих мораторіїв не накладала штрафів. Тому з завтрашнього дня Нацполіція буде виконувати передбачені законом норми", - сказав Монастирський.

"У тому числі штрафування і всі передбачені законом норми", - додав він.

Відповідно до законодавства, поліція тепер може зупиняти нерозмитнені "євробляхи" і накладати на їх власників штрафи від 8,5 тис грн, а також - передавати дані про ці авто до Держимтслужби.

Водночас митники стягуватимуть штрафи за перевищення термінів ввезення автомобілів (аж до 170 тис грн). Після сплати штрафу авто можна буде вивезти за кордон або розмитнити його в Україні.

Порушникам також загрожує накладення арешту на рахунки та майно.

При цьому, до 8 лютого 2022 року ще діє можливість пільгового розмитнення "євроблях" для учасників бойових дій у зоні проведення ООС.

Нагадаємо:

Період пільгового розмитнення "євроблях" закінчується 10 листопада, голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев заявив, що більше жодних пільгових періодів не буде.

У жовтні цього року в Україні зареєстрували 56 100 вживаних легкових авто - це рекорд реєстрацій за місяць з лютого 2019 року.

За час дії пільгового режиму розмитнення авто на "єврономерах" до бюджету надійшло 2,3 млрд грн.

Спрощеним митним оформлення та оподаткуванням авто "на єврономерах" можна скористатися до 10 листопада 2021 року включно.

За 100 днів дії законів щодо спрощеного митного оформлення та оподаткування авто "на єврономерах" (з 15 червня по 22 вересня) оформили майже 40 тис таких авто, до бюджету за цей період сплачено близько 1,4 млрд грн.

З 15 червня в Україні почали діяти нові правила пільгового розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією ("євроблях").

Відповідно до нових правил, відтепер вживані автомобілі з європейською реєстрацією, старші п'яти років, які були ввезені на територію Україні до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку.

Сума ж акцизу залежатиме від віку автівки, об’єму та типу двигуна й не залежатиме від її вартості.

Зазначалось, що в більшості випадків вартість розмитнення не буде перевищувати однієї тисячі євро.

Такі автомобілі тимчасово звільняються від оподаткування ввізним митом.

Водночас, за пільговим механізмом може бути розмитнений один автомобіль однієї категорії одного власника.

Економічна правда