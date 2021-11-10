Питання з євробляхами вирішено, більше пільгових періодів не буде – нардеп

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Період пільгового розмитнення "євроблях" закінчується 10 листопада, голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев заявив, що більшн жодних пільгових періодів не буде.

Про це він написав у Telegram.

"Питання із євробляхами вирішено. Більше жодних відстрочок/пільгових періодів не буде. Тепер – закон один для всіх", - заявив нардеп.

За його словами, понад 83 тис авто розмитнено, бюджет отримав 2,9 млрд грн.

Він попросив Нацполіцію "вжити заходів щодо недопущення проїзду євроблях вулицями та дорогами нашої країни".

Нагадаємо:

У жовтні цього року в Україні зареєстрували 56 100 вживаних легкових авто - це рекорд реєстрацій за місяць з лютого 2019 року.

За час дії пільгового режиму розмитнення авто на "єврономерах" до бюджету надійшло 2,3 млрд грн.

Спрощеним митним оформлення та оподаткуванням авто "на єврономерах" можна скористатися до 10 листопада 2021 року включно.

За 100 днів дії законів щодо спрощеного митного оформлення та оподаткування авто "на єврономерах" (з 15 червня по 22 вересня) оформили майже 40 тис таких авто, до бюджету за цей період сплачено близько 1,4 млрд грн.

З 15 червня в Україні почали діяти нові правила пільгового розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією ("євроблях").

Відповідно до нових правил, відтепер вживані автомобілі з європейською реєстрацією, старші п'яти років, які були ввезені на територію Україні до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку.

Сума ж акцизу залежатиме від віку автівки, об’єму та типу двигуна й не залежатиме від її вартості.

Зазначалось, що в більшості випадків вартість розмитнення не буде перевищувати однієї тисячі євро.

Такі автомобілі тимчасово звільняються від оподаткування ввізним митом.

Водночас, за пільговим механізмом може бути розмитнений один автомобіль однієї категорії одного власника.

Економічна правда