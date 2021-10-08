В Україні збільшився випуск автотранспорту – асоціація

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У вересні 2021 року на українських заводах зібрали 909 одиниць автотранспортних засобів - це на 6% більше порівняно з показником річної давнини.

Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".

Порівняно з серпнем показник зріс на 64%.

"Вересневий підсумок легкового дивізіону українського автопрому становив 809 авто, що на 3% більше, ніж торік. Випуск комерційних автомобілів (без урахування АвтоКрАЗу, який перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року) склав 4 шт., як і у вересні 2020 року.

Майже на третину збільшилось виробництво автобусів. Протягом місяця було зроблено 96 автобусів", - йдеться у повідомленні.

Загалом із початку року в Україні виготовили 6710 од. автотранспортних засобів, що у 2,2 раза більше, ніж за перші дев’ять місяців минулого року.

Нагадаємо:

У липні 2021 року український автопром виробив 704 автотранспортних засоби - порівняно з липнем минулого року випуск автотранспорту в Україні збільшився майже утричі.

У червні 2021 року, за попередніми даними, обсяг випуску автотранспортних засобів становив 745 одиниць - порівняно з червнем 2020 року випуск автотранспорту збільшився майже на 122%, а відносно попереднього місяця - впав більш ніж на чверть.

У травні 2021 року, за попередніми даними, обсяг випуску автотранспортних засобів становив 1004 одиниці - порівняно з травнем 2020 року випуск автотранспорту збільшився майже у 8 разів, а відносно попереднього місяця - на 4%.

У квітні 2021 року випуск автотранспорту порівняно з квітнем 2020 року збільшився у 16 разів, а проти березня 2021 року - на третину.

У березні 2021 року підприємства українського автопрому випустили 722 одиниці автотранспортних засобів - це у 2,5 рази більше порівняно з березнем минулого року та на 43,5% більше відносно лютого 2021 року.

Підприємства українського автопрому у січні 2021 року виготовили 604 одиниці автотранспортних засобів - це на 29% менше, ніж у січні 2020 року.

У грудні 2020 року на українських заводах було виготовлено 523 одиниці автотранспортних засобів - це на 6% менше, ніж у грудні 2019-го, всього у 2020 році виготовили 4952 авто, що на 32% менше, ніж у 2019 році.

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