У травні автовиробництво у річному вимірі виросло у 8 разів – асоціація

У травні 2021 року, за попередніми даними, обсяг випуску автотранспортних засобів становив 1004 одиниці - порівняно з травнем 2020 року випуск автотранспорту збільшився майже у 8 разів, а відносно попереднього місяця - на 4%.

Про це повідоиляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".

"Легкових автомобілів у травні було виготовлено 944 од., проти 87 од. роком раніше. Відносно квітня в цьому сегменті автопрому відбувся ріст на 4 відсотки.

Автобусне виробництво закінчило місяць з результатом 53 од., що майже вдвічі більше, ніж торік. У порівнянні з квітнем поточного року виробництво автобусів зменшилось на 5 відсотків", - йдеться у повідомленні.

"У травневому звіті щодо комерційних автомобілів заявлено сім авто, це у 3,5 рази більше за результат квітня 2021 року, але на 42% менше відносно показника травня 2020 року", - додали в асоціації.

Всього за 5 місяців з початку року в Україні виготовлено 3795 од. автотранспортних засобів, це у 2,5 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо:

У квітні 2021 року випуск автотранспорту порівняно з квітнем 2020 року збільшився у 16 разів, а проти березня 2021 року - на третину.

У березні 2021 року підприємства українського автопрому випустили 722 одиниці автотранспортних засобів - це у 2,5 рази більше порівняно з березнем минулого року та на 43,5% більше відносно лютого 2021 року.

Підприємства українського автопрому у січні 2021 року виготовили 604 одиниці автотранспортних засобів - це на 29% менше, ніж у січні 2020 року.

У грудні 2020 року на українських заводах було виготовлено 523 одиниці автотранспортних засобів - це на 6% менше, ніж у грудні 2019-го, всього у 2020 році виготовили 4952 авто, що на 32% менше, ніж у 2019 році.

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Економічна правда