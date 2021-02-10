У січні автовиробництво в Україні скоротилось на 29% – асоціація

Підприємства українського автопрому у січні 2021 року виготовили 604 одиниці автотранспортних засобів - це на 29% менше, ніж у січні 2020 року.

Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".

"Найбільше у минулому місяці було виготовлено легкових автомобілів - 576 шт. На ЗАЗі випустили 325 легкових авто, а на Єврокарі 251 машину.

Незважаючи на те, що у січні поточного року статистику в цьому сегменті формували вже два підприємства – ЗАЗ і Єврокар, а не одне, як торік, випуск легкових автомобілів у річному обчисленні впав майже на 27 відсотків", - йдеться у повідомленні.

При цьому, випуск комерційних автомобілів (без урахування АвтоКрАЗу, який перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року) становив 4 шт. - це удвічі менше, ніж рік тому. Як і у січні 2020 р., всі виготовлені на заводі "Черкаський автобус".

"На 58% впало автобусне виробництво. За місяць в Україні виготовили 24 автобуси. Найбільшу кількість випустив завод "Черкаський автобус" – 15 шт. На ЗАЗі повідомили про виробництво 8 автобусів. Січневий результат Часівоярського автобусного заводу – 1 шт", - додали в асоціації.

Нагадаємо:

У грудні 2020 року на українських заводах було виготовлено 523 одиниці автотранспортних засобів - це на 6% менше, ніж у грудні 2019-го, всього у 2020 році виготовили 4952 авто, що на 32% менше, ніж у 2019 році.

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Економічна правда