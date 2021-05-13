У квітні автовиробництво у річному вимірі виросло у 16 разів – асоціація

У квітні 2021 року випуск автотранспорту порівняно з квітнем 2020 року збільшився у 16 разів, а проти березня 2021 року - на третину.

Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".

За попередніми даними, обсяг випуску автотранспортних засобів в минулому місяці становив 962 одиниці.

Зокрема, у квітні виготовили 904 одиниці легкових авто та 56 автобусів.

"У квітневому звіті щодо комерційних автомобілів, як і у попередньому місяці, заявлено тільки два автомобілі, зібраних на підприємстві "Черкаський автобус". Рік тому звітів з виробництва комерційних авто не було.

Нагадаємо, АвтоКрАЗ перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року", - йдеться у повідомленні.

Загалом з початку року в Україні виготовили 2 791 од. автотранспортних засобів, це на 96% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо:

У березні 2021 року підприємства українського автопрому випустили 722 одиниці автотранспортних засобів - це у 2,5 рази більше порівняно з березнем минулого року та на 43,5% більше відносно лютого 2021 року.

Підприємства українського автопрому у січні 2021 року виготовили 604 одиниці автотранспортних засобів - це на 29% менше, ніж у січні 2020 року.

У грудні 2020 року на українських заводах було виготовлено 523 одиниці автотранспортних засобів - це на 6% менше, ніж у грудні 2019-го, всього у 2020 році виготовили 4952 авто, що на 32% менше, ніж у 2019 році.

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Економічна правда