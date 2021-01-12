У 2020 році автовиробництво в Україні скоротилось на 32% – асоціація

У грудні 2020 року на українських заводах було виготовлено 523 одиниці автотранспортних засобів - це на 6% менше, ніж у грудні 2019-го, всього у 2020 році виготовили 4952 авто, що на 32% менше, ніж у 2019 році.

Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".

"Наявні в Україні виробничі потужності дозволяють випускати за місяць більше 30 тисяч одиниць автотранспорту. Найбільше у минулому місяці було виготовлено легкових автомобілів.

Грудневий результат в цьому сегменті українського автопрому склав 446 авто, що на 3% більше, ніж торік. З цієї кількості 290 автомобілів було зібрано на Єврокарі, а 156 машин випустив ЗАЗ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що випуск комерційних автомобілів (без урахування АвтоКрАЗу, який перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року) скоротився на 70% до 6 шт. (всі виготовлені на заводі "Черкаський автобус").

При цьому, на третину впало автобусне виробництво, за місяць було виготовлено 71 автобус. Найбільшу кількість автобусів випустив "Черкаський автобус" -35 шт.

"Всього у 2020 році в Україні було виготовлено 4952 од. автотранспортних засобів, що на 32% менше, ніж у 2019 році. Легкових автомобілів - 4202 шт. (-33%); комерційних – 51 шт. (-63%);автобусів – 699 шт. (-20%).

За підсумками року всі підприємства автопрому крім ЗАЗу скоротили виробництво. У вересні запорізький автозавод відновив випуск легкових автомобілів, завдяки цьому підприємство закінчило рік з 10 кратним зростанням відносно 2019 року", - додали в асоціації.

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Економічна правда