Купуй російське: як в Україні продають автомобілі з РФ

Якщо санкції перешкоджають комерційній діяльності ко, обійти їх – не проблема. Як оминає заборону на ввезення автомобілів з Росії Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ).

На початку вересня Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ) оголосив про початок виробництва автомобілів для місцевого ринку у співпраці з Groupe Renault. А вже через тиждень, 16 вересня, відбулася онлайн-презентація нової моделі, яку збиратимуть на ЗАЗ – купе-кроссовер Renault Arkana.

Французька у цій моделі лише назва, бо Renault Arkana виготовляють на російському заводі "АвтоВАЗ". А "початок виробництва" на ЗАЗ – насправді є великовузловою збіркою, щоб оминути заборону на ввезення автомобілів з Росії.

Окрім Renault Arkana, яку презентували офіційно, на заводі у Запоріжжі так само збирають, щонайменше, чотири моделі російської LADA. Їх з початку цього року продають у дилерських мережах в Україні.

На самому заводі це виробництво не дуже афішують, зазначаючи, що проводять "аудит виробництва".

Не все те французьке, що зветься Renault

До складу французької автомобілебудівної корпорації Renault Group входить російський "АвтоВАЗ". Що поєднало двох виробників, штаб-квартири яких розташовані в пригороді Парижу та місті Тольятті?

Офіційна співпраця між цими компаніями триває вже 12 років. За інформацією російських ЗМІ, на початку світової фінансової кризи 2008 року російський автовиробник перебував у скрутному становищі. На заводі повідомляли про наміри звільнити близько 27 тисяч працівників – чверть від усього персоналу.

Спочатку група Renault інвестувала у "АвтоВАЗ" технології, передавши платформу Logan на базі якої налагодили виробництво автомобілів марок Renault, Nissan та LADA. В тому ж році група стала власником блокуючого пакету – 25% акцій російського автовиробника.

В 2012 році Renault Group інвестував ще 750 млн доларів, довівши свою частку до 67,13% акцій компанії та отримавши контроль над "АвтоВАЗом".

Завдяки експансії французів певні марки автомобілів Renault з Росії експортувались до України. Проте через великий попит на російському ринку була змушена переорієнтуватися на внутрішнього споживача. Український ринок повністю покривається за рахунок автомобілів зібраних в Румунії.

Проте в 2020 році ситуація змінилась. В ЗМІ з'явилася інформація про те, що на потужностях Запорізького автомобілебудівного заводу буде відбуватись крупновузлове збирання автомобілів марки LADA, комплектуючі для яких постачатимуться з Росії. А у вересні ЗАЗ почав випуск автомобіля Renault Arkana, деталі якого виготовляють на московському заводі Renault Group.

Офіційно цю інформацію ні в Renault, ні на Запорізькому заводі не коментували.

Разом з тим з 1 січня 2020 року набрала чинності постанова Кабінету міністрів, яка забороняє ввезення на територію України автомобілів з Росії. Тобто, всі російські автомобілі 2020 року випуску або нелегально ввезені в Україну, або цілком легально ввезені у напіврозібраному стані.

У переліку урядової заборони є сталевий посуд, дроти, шпалери, сірники та багато іншого, однак ввезення комплектуючих для автомобілів з Росії не заборонене. Цим і скористались в ЗАЗ.

10 місяців "аудиту виробничих потужностей" ЗАЗ

Щоб з’ясувати, чи дійсно в Україні продають російські автомобілі, зібрані на Запорізькому заводі, ЕП звернулась з запитом до корпорації "Укравто", якій належить завод.

У компанії не підтвердили, але і не заперечили того, що на ЗАЗ збирають авто марки LADA, надавши формальну відповідь.

Відповідь на запит ЕП від ЗАЗ

Тож редакція ЕП пішла іншим шляхом. Ми зателефонували у кілька дилерських центрів Києва і поцікавилися, чи є у них автомобілі LADA та де їх збирають.

Представник компанії "АвтоХІТ" розповів, що компанія продає автомобілі LADA, які збирають у Запоріжжі. Статистики щодо кількості проданих автомобілів він не зміг навести, зазначивши, що такі автомобілі в компанії добре продаються. Зараз на сайті компанії презентована лише одна модель — LADA LARGUS 2020 року випуску.

Менеджер компанії "Автоцентр на Теремках" зазначив, що в автосалоні є чотири моделі LADA – Vesta, X-Ray, Granta і Largus. Усі вони зібрані на ЗАЗ цього року.

"Всі Лади, які зараз продаються в Україні, зібрані на ЗАЗ – і Largus, і Vesta, і X-Ray, і Granta", – розповів консультант.

На сайті автодилер "БліцАвто" презентовано сім моделей російських автомобілів. Менеджер компанії підтверджує, що автомобілі зібрані на ЗАЗ.

Моделі LADA на сайті автодилера "БліцАвто"

"У нас тільки автомобілі 2020 року. Збирають їх у Запоріжжі. Там, можна сказати, прикручують колеса. Ми продали вже близько 50 таких автомобілів", – зазначив він.

Речник корпорації "Укравто", до складу якої входить ЗАЗ, Дмитро Скляренко, відповідаючи на запитання ЕП про те, чи з початку цього року на ЗАЗ виготовлялися автомобілі LADA, зазначив, що увесь цей період "вівся аудит виробничих потужностей".

За його словами, всі виготовлені під час аудиту автомобілі були передані у дилерську мережу.

На уточнення про те, що мається на увазі під "аудитом", Скляренко відповів, що йдеться про "перевірку можливості і якості виробництва". Щодо кількості випущених автомобілів, речник зазначив, що "йдеться про одиниці".

При цьому ще на початку березня запорізьке видання 061.ua з посиланням на прес-секретаря корпорації "Укравто" повідомляло, що в рамках аудиту першу партію автомобілів поставили у дилерську мережу.

"Процес аудиту якості, і виробництва як такого, триває. Отриманий результат (автомобілі), що логічно, надходить до дилерів. Але, як і раніше, будь-яких фінальних домовленостей, які б дозволили б сказати про запуск виробництва, поки немає", – говорив тоді Скляренко.

Цей аудит триває і досі, а автомобілі, що збираються на ЗАЗ, надходять до дилерів.

"Наскільки мені відомо, процес аудиту ще не завершено", – сказав Скляренко відповідаючи на запитання ЕП про те, чи відбувається збірка російських автомобілів на ЗАЗ сьогодні.

ЕП також уточнила у речника, що мається на увазі під локалізованою збіркою. Він підтвердив, що йдеться про SKD-збірку – крупновузлове збирання.

Що таке локалізована або SKD-збірка

Великовузлове складання – це коли завод-виробник поставляє у контейнерах вже готові до складання окремі агрегати та великі вузли. SKD-збірка (англ. Semi Knocked Down – "напіврозібраний").

Великовузлове складання часто використовується при імпорті автомобілів як спосіб обходу високих імпортних мит або акцизних зборів. Зазвичай митні ставки на деталі є нижчими, ніж на готовий автомобіль.

У випадку із ЗАЗ така схема чудово підходить для легального ввезення російських автомобілів в Україну.

Додамо, що ЗАЗ входить до корпорації "Укравто", що належить українському бізнесмену Таріелу Васадзе. Він є засновником та співвласником "УкрАвтоВАЗу" – компанії, яка є офіційним імпортером автомобілів Lada в Україні.

До кінця 2017 року на ЗАЗ випускали бюджетні легкові автомобілі Lanos. Однак зупинили виробництво, як зазвляють у компанії, через ввезення дешевих старих автомобілів в обхід розмитнення. Останні два роки на ЗАЗ випускали комерційну техніку.

За даними асоціації "Укравтопром", минулого року в Запоріжжі було випущено 151 легкий комерційний автомобіль Lanos Cargo, а також на замовлення були зроблені 15 автомобілів спеціального призначення – ЗАЗ С70101 для пересувного мобільного офісу.

За січень-липень 2020 року завод випустив 26 автобусів.

У пресслужбі заводу зазначили, що протягом останніх п'яти років з конвеєра заводу зійшло 6 353 одиниці автомобільної техніки бренду ЗАЗ. Якою є частка легкових автомобілів, зібраних безпосередньо в цьому році, невідомо