У липні автовиробництво у річному вимірі виросло майже втричі – асоціація

Unsplash

У липні 2021 року український автопром виробив 704 автотранспортних засоби - порівняно з липнем минулого року випуск автотранспорту в Україні збільшився майже утричі.

Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".

При цьому, відносно попереднього місяця обсяг автовиробництва скоротився на 6 відсотків.

У липні виготовили 617 од. легкових автомобівлів - це у 3,6 раза більше, ніж торік. Але відносно червня 2021-го - падіння на 11 відсотків.

"Автобусне виробництво закінчило місяць з результатом 85 од., що на 42% більше, ніж у липні 2020 р. У порівнянні з червнем поточного року виробництво автобусів збільшилось на 57 відсотків.

У липневому звіті щодо комерційних автомобілів, як і у червні, заявлено лише 2 авто (без урахування АвтоКрАЗу, який перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року). Це рівно половина від результату липня минулого року", - йдеться у повідомленні.

Загалом за 7 місяців з початку року в Україні виготовлено 5247 од. автотранспортних засобів, це у 2,5 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо:

У червні 2021 року, за попередніми даними, обсяг випуску автотранспортних засобів становив 745 одиниць - порівняно з червнем 2020 року випуск автотранспорту збільшився майже на 122%, а відносно попереднього місяця - впав більш ніж на чверть.

У травні 2021 року, за попередніми даними, обсяг випуску автотранспортних засобів становив 1004 одиниці - порівняно з травнем 2020 року випуск автотранспорту збільшився майже у 8 разів, а відносно попереднього місяця - на 4%.

У квітні 2021 року випуск автотранспорту порівняно з квітнем 2020 року збільшився у 16 разів, а проти березня 2021 року - на третину.

У березні 2021 року підприємства українського автопрому випустили 722 одиниці автотранспортних засобів - це у 2,5 рази більше порівняно з березнем минулого року та на 43,5% більше відносно лютого 2021 року.

Підприємства українського автопрому у січні 2021 року виготовили 604 одиниці автотранспортних засобів - це на 29% менше, ніж у січні 2020 року.

У грудні 2020 року на українських заводах було виготовлено 523 одиниці автотранспортних засобів - це на 6% менше, ніж у грудні 2019-го, всього у 2020 році виготовили 4952 авто, що на 32% менше, ніж у 2019 році.

Читайте також: Вічні "євробляхи", "мінус" електрокарів та відмова від автогазу: що відбувалося на авторинку у 2020 році

Купуй російське: як в Україні продають автомобілі з РФ

Заводи, які працюють на Mercedes, Porsche та Audi. Що Україна виробляє для світового автопрому

Економічна правда