У червні автовиробництво у річному вимірі виросло на 122% – асоціація

У червні 2021 року, за попередніми даними, обсяг випуску автотранспортних засобів становив 745 одиниць - порівняно з червнем 2020 року випуск автотранспорту збільшився майже на 122%, а відносно попереднього місяця - впав більш ніж на чверть.

Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".

У річному вимірі випуск легкових авто збільшився майже у 2,5 рази, у порівнянні з травнем 2021 року - зменшився на 26,7% та становив 692 одиниць.

"Роком раніше статистику в цьому сегменті українського автопрому формував тільки один завод – "Єврокар". Запорізький автозавод (ЗАЗ) відновив випуск легкових автомобілів лише у вересні 2020 року", - пояснили в асоціації.

"Автобусів впродовж місяця було виготовлено 51 од. Це на одну одиницю більше за результат червня минулого року та на 2 од. менше від травневого показника 2021 року.

Всього за перше півріччя 2021 року в Україні було виготовлено 4540 од. автотранспортних засобів, що у 2,4 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

У травні 2021 року, за попередніми даними, обсяг випуску автотранспортних засобів становив 1004 одиниці - порівняно з травнем 2020 року випуск автотранспорту збільшився майже у 8 разів, а відносно попереднього місяця - на 4%.

У квітні 2021 року випуск автотранспорту порівняно з квітнем 2020 року збільшився у 16 разів, а проти березня 2021 року - на третину.

У березні 2021 року підприємства українського автопрому випустили 722 одиниці автотранспортних засобів - це у 2,5 рази більше порівняно з березнем минулого року та на 43,5% більше відносно лютого 2021 року.

Підприємства українського автопрому у січні 2021 року виготовили 604 одиниці автотранспортних засобів - це на 29% менше, ніж у січні 2020 року.

У грудні 2020 року на українських заводах було виготовлено 523 одиниці автотранспортних засобів - це на 6% менше, ніж у грудні 2019-го, всього у 2020 році виготовили 4952 авто, що на 32% менше, ніж у 2019 році.

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Економічна правда