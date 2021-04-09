У березні автовиробництво в Україні виросло у 2,5 рази – асоціація
У березні 2021 року підприємства українського автопрому випустили 722 одиниці автотранспортних засобів - це у 2,5 рази більше порівняно з березнем минулого року та на 43,5% більше відносно лютого 2021 року.
Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".
Зазначається, що випуск легкових автомобілів в річному обчисленні збільшився в 2,7 рази, а до лютого 2021 року - на 48 відсотків та становив 665 од.
"Роком раніше статистику в цьому сегменті українського автопрому формував тільки один завод - "Єврокар".
Запорізький автозавод (ЗАЗ) відновив випуск легкових автомобілів лише у вересні 2020 року", - йдеться у повідомленні.
Виробництво автобусів зросло на 37,5% до 55 шт.
"У березневій статистиці щодо комерційних автомобілів, як і торік, заявлено тільки два автомобіля, зібраних на підприємстві "Черкаський автобус".
Нагадаємо, АвтоКрАЗ перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року", - додали в асоціації.
Всього у першому кварталі 2021 року в Україні виготовили 1829 од. автотранспортних засобів - це на 34% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Нагадаємо:
Підприємства українського автопрому у січні 2021 року виготовили 604 одиниці автотранспортних засобів - це на 29% менше, ніж у січні 2020 року.
У грудні 2020 року на українських заводах було виготовлено 523 одиниці автотранспортних засобів - це на 6% менше, ніж у грудні 2019-го, всього у 2020 році виготовили 4952 авто, що на 32% менше, ніж у 2019 році.
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Економічна правда
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