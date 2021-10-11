"Доступна іпотека 7%": банки видали 930 кредитів майже на 800 мільйонів

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У рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" уповноважені банки станом на 11 жовтня видали 929 кредитів на загальну суму 799,83 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Із загальної суми 24,1% договорів уклали на первинному ринку, 75,81% - відповідно, на вторинному.

Загалом до уповноважених банків надійшло 1317 заявок на участь у програмі на загальну суму 1143,9 млн грн, з яких 23,6% становить первинний ринок і 76,4% - вторинний.

Минулого тижня айактивнішими регіонами у минулому тижні були:

м. Київ (33,2 %);

Київська обл. (30,8 %);

Харківська обл. (6,4 %);

Львівська обл. (6,1 %);

Рівненська обл. (4,0 %);

інші (19,5%).

Загалом у програмі беруть участь 17 уповноважених банків.

У Мінфіні звертають увагу, що саме банк приймає рішення стосовно видачі кредиту, використовуючи власну методологію оцінки платоспроможності потенційного позичальника.

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Нагадуємо:

Станом на 19 липня банки на виконання держпрограми "Доступна іпотека 7%" підписали 584 кредитних договорів на суму 496,4 млн грн, переважно – на вторинному ринку.

Станом на 26 липня банки на виконання держпрограми "Доступна іпотека 7%" підписали 614 кредитних договори на суму 522,1 млн грн, переважно – на вторинному ринку.

Уповноважені банки у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" станом на 2 серпня видали 648 кредитів на загальну суму 550,3 млн грн.

Станом на 9 серпня уповноважені банки у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" видали 680 кредитів на загальну суму 575,32 млн грн.

Уповноважені банки у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" станом на 16 серпня видали 696 кредитів на загальну суму 590,14 млн грн.

Станом на 25 серпня цього року уповноважені банки у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" видали 730 кредитів на загальну суму 617,51 млн грн.

Уповноважені банки у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" станом на 30 серпня видали 759 кредитів на загальну суму 643,78 млн грн.

У рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" уповноважені банки станом на 6 вересня видали 785 кредитів на загальну суму 667,26 млн грн.

Уповноважені банки у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" станом на 13 вересня видали 811 кредитних договорів на загальну суму 689,62 млн грн.

Економічна правда