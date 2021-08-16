Всі розділи
Укр / Рус

"Доступна іпотека 7%": банки видали майже 700 кредитів на 590 мільйонів

Понеділок, 16 серпня 2021, 13:25
 
Unsplash

Уповноважені банки у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" станом на 16 серпня видали 696 кредитів на загальну суму 590,14 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Із загальної суми 22,7% уклали на первинному ринку - 77,3% - відповідно на вторинному.

 

Загалом до уповноважених банків надійшло 1047 заявок на участь у програмі на загальну суму 903,55 млн грн, з яких 21,68% становить первинний ринок і 78,32% - вторинний.

Найактивнішими регіонами минулого тижня були:

  • м. Київ (33,5%);
  • Київська обл. (30,8%);
  • Харківська обл. (6,4%);
  • Львівська обл. (5,7%);
  • Рівненська обл. (4,2%).

У Мінфіні звернули увагу, що саме банк приймає рішення стосовно видачі кредиту, використовуючи власну методологію оцінки платоспроможності потенційного позичальника.

Читайте також: Чи доступна іпотека Зеленського? Як журналісти ЕП брали кредит під 7% і що з цього вийшло

Іпотека від Зеленського: як взяти кредит під 7% та які існують ризики

Іпотека не для всіх. Хто отримає житло від Зеленського під 5% за новою програмою

Нагадуємо:

Станом на 19 липня банки на виконання держпрограми "Доступна іпотека 7%" підписали 584 кредитних договорів на суму 496,4 млн грн, переважно – на вторинному ринку.

Станом на 26 липня банки на виконання держпрограми "Доступна іпотека 7%" підписали 614 кредитних договори на суму 522,1 млн грн, переважно – на вторинному ринку.

Уповноважені банки у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" станом на 2 серпня видали 648 кредитів на загальну суму 550,3 млн грн.

Станом на 9 серпня уповноважені банки у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" видали 680 кредитів на загальну суму 575,32 млн грн.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

іпотека

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Ставки за іпотекою на "вторинці" знизилися у ІІ кварталі – НБУ 13 серпня 2021, 14:26
"Доступна іпотека 7%": банки видали 680 кредитів на 575 мільйонів 10 серпня 2021, 18:50
Купівля житла через "Укрфінжитло": Кабмін визначив умови надання кредитів 4 серпня 2021, 15:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!