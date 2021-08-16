"Доступна іпотека 7%": банки видали майже 700 кредитів на 590 мільйонів

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Уповноважені банки у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" станом на 16 серпня видали 696 кредитів на загальну суму 590,14 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Із загальної суми 22,7% уклали на первинному ринку - 77,3% - відповідно на вторинному.

Загалом до уповноважених банків надійшло 1047 заявок на участь у програмі на загальну суму 903,55 млн грн, з яких 21,68% становить первинний ринок і 78,32% - вторинний.

Найактивнішими регіонами минулого тижня були:

м. Київ (33,5%);

Київська обл. (30,8%);

Харківська обл. (6,4%);

Львівська обл. (5,7%);

Рівненська обл. (4,2%).

У Мінфіні звернули увагу, що саме банк приймає рішення стосовно видачі кредиту, використовуючи власну методологію оцінки платоспроможності потенційного позичальника.

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Нагадуємо:

Станом на 19 липня банки на виконання держпрограми "Доступна іпотека 7%" підписали 584 кредитних договорів на суму 496,4 млн грн, переважно – на вторинному ринку.

Станом на 26 липня банки на виконання держпрограми "Доступна іпотека 7%" підписали 614 кредитних договори на суму 522,1 млн грн, переважно – на вторинному ринку.

Уповноважені банки у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" станом на 2 серпня видали 648 кредитів на загальну суму 550,3 млн грн.

Станом на 9 серпня уповноважені банки у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" видали 680 кредитів на загальну суму 575,32 млн грн.

Економічна правда