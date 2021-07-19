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Банки видали доступної іпотеки на пів мільярда гривень

Понеділок, 19 липня 2021, 16:03

Станом на 19 липня банки на виконання держпрограми "Доступна іпотека 7%" підписали 584 кредитних договорів на суму 496,4 млн грн, переважно – на вторинному ринку.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Так, частка укладених угод на первинному ринку становила 20,72%, на вторинному – 79,28%. 

Загалом до банків надійшло 915 заявок на участь у програмі на загальну суму 788,11 млн грн, з яких 19,96% становить первинний ринок і 80,04% – вторинний.

Найбільше заявок надійшло у Києві (34,1%) та області (29,8%). Далі зі значною різницею знаходиться Харківська область (6,3%).

Тижневий приріст становить + 5% до кількості виданих кредитів та + 6% до суми кредитів.

До держпрограми долучилися 15 банків.

Нагадуємо:

Станом на 12 липня банки за державною програмою "Доступна іпотека 7%" підписали 554 кредитних договорів на суму 470,06 млн грн.

Економічна правда

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іпотека кредитування

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