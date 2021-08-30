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"Доступна іпотека 7%": банки видали 760 кредитів на 645 мільйонів

Понеділок, 30 серпня 2021, 14:35
 
Unsplash

Уповноважені банки у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" станом на 30 серпня видали 759 кредитів на загальну суму 643,78 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Із загальної кількості 23,16% кредитів видали на первинному, 76,44% - відповідно на вторинному.

 

Загалом до уповноважених банків надійшло 1123 заявок на участь у програмі на загальну суму 967,25 млн грн, з яких 22,48% становить первинний ринок і 77,52% - вторинний.

Найактивнішими регіонами минулого тижня були:

  • м. Київ (33,3 %);
  • Київська обл. (30,9 %);
  • Харківська обл. (6,2 %);
  • Львівська обл. (5,8 %);
  • Рівненська обл. (4,2 %);
  • інші (19,6%)

До програми долучився АТ "КРИСТАЛБАНК". Загалом у програмі приймають участь 17 банків. 

У Мінфіні звернули увагу, що саме банк приймає рішення стосовно видачі кредиту, використовуючи власну методологію оцінки платоспроможності потенційного позичальника.

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Нагадуємо:

Станом на 19 липня банки на виконання держпрограми "Доступна іпотека 7%" підписали 584 кредитних договорів на суму 496,4 млн грн, переважно – на вторинному ринку.

Станом на 26 липня банки на виконання держпрограми "Доступна іпотека 7%" підписали 614 кредитних договори на суму 522,1 млн грн, переважно – на вторинному ринку.

Уповноважені банки у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" станом на 2 серпня видали 648 кредитів на загальну суму 550,3 млн грн.

Станом на 9 серпня уповноважені банки у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" видали 680 кредитів на загальну суму 575,32 млн грн.

Уповноважені банки у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" станом на 16 серпня видали 696 кредитів на загальну суму 590,14 млн грн.

Станом на 25 серпня цього року уповноважені банки у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" видали 730 кредитів на загальну суму 617,51 млн грн.

Економічна правда

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