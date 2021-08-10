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"Доступна іпотека 7%": банки видали 680 кредитів на 575 мільйонів

Вівторок, 10 серпня 2021, 18:50
 
Unsplash

Станом на 9 серпня уповноважені банки у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" видали 680 кредитів на загальну суму 575,32 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Із загальної кількості 22,4% договорів підписали на первинному ринку, на вторинному - відповідно 77,6%.

 

Загалом до уповноважених банків надійшло 1011 заявок на участь у програмі на загальну суму 871,43 млн грн, з яких 21,4% первинний ринок і 78,6% - вторинний.

Найактивнішими регіонами минулого тижня були:

  • м. Київ (33,5%);
  • Київська обл. (30,8%);
  • Харківська обл. (6,3%);
  • Львівська обл. (5,8%);
  • Рівненська обл. (4,2%).

У Мінфіні звертають увагу, що саме банк приймає рішення стосовно видачі кредиту, використовуючи власну методологію оцінки платоспроможності потенційного позичальника.

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Нагадуємо:

Станом на 19 липня банки на виконання держпрограми "Доступна іпотека 7%" підписали 584 кредитних договорів на суму 496,4 млн грн, переважно – на вторинному ринку.

Станом на 26 липня банки на виконання держпрограми "Доступна іпотека 7%" підписали 614 кредитних договори на суму 522,1 млн грн, переважно – на вторинному ринку.

Уповноважені банки у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" станом на 2 серпня видали 648 кредитів на загальну суму 550,3 млн грн.

Економічна правда

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