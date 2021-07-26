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"Доступна іпотека": кредитів на житло видали на понад пів мільярда

Понеділок, 26 липня 2021, 13:47
 
unsplash

Станом на 26 липня банки на виконання держпрограми "Доступна іпотека 7%" підписали 614 кредитних договори на суму 522,1 млн грн, переважно – на вторинному ринку.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Так, частка укладених угод на первинному ринку становила 21,05%, на вторинному – 78,95%. 

Загалом до банків надійшло 947 заявок на участь у програмі, з яких 20,37% становить первинний ринок і 79,63% – вторинний. Частка вторинки поступово знижується протягом останніх тижнів.

Понад половину заявок надходять з Києва (33,9%) та області (30%). Далі зі значною різницею знаходиться Харківська область (6,3%).

Тижневий приріст становить + 5% до кількості виданих кредитів та + 5% до суми кредитів – такий показник є сталим від початку липня. Приріст кількості заявок скоротився до 3% за тиждень.

 

Нагадуємо:

Станом на 19 липня банки на виконання держпрограми "Доступна іпотека 7%" підписали 584 кредитних договорів на суму 496,4 млн грн, переважно – на вторинному ринку.

Економічна правда

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іпотека кредитування

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