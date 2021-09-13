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"Доступна іпотека 7%": банки видали 810 кредитів на 690 мільйонів

Понеділок, 13 вересня 2021, 15:10
 
Unsplash

Уповноважені банки у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" станом на 13 вересня видали 811 кредитних договорів на загальну суму 689,62 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Із загальної кількості 23% кредитів видали на первинному ринку, 77% - відповідно на вторинному.

 

Загалом до уповноважених банків надійшло 1181 заявок на участь у програмі на загальну суму 1018,15 млрд грн, з яких 22,84% становить первинний ринок і 77,16% - вторинний.

Найактивнішими регіонами минулого тижня були:

  • м. Київ (33,3 %);
  • Київська обл. (30,9 %);
  • Харківська обл. (6,2 %);
  • Львівська обл. (5,8 %);
  • Рівненська обл. (4,1 %);
  • інші (19,7%).

Загалом у програмі приймають участь 17 банків. 

У Мінфіні звернули увагу, що саме банк приймає рішення стосовно видачі кредиту, використовуючи власну методологію оцінки платоспроможності потенційного позичальника.

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Нагадуємо:

Станом на 19 липня банки на виконання держпрограми "Доступна іпотека 7%" підписали 584 кредитних договорів на суму 496,4 млн грн, переважно – на вторинному ринку.

Станом на 26 липня банки на виконання держпрограми "Доступна іпотека 7%" підписали 614 кредитних договори на суму 522,1 млн грн, переважно – на вторинному ринку.

Уповноважені банки у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" станом на 2 серпня видали 648 кредитів на загальну суму 550,3 млн грн.

Станом на 9 серпня уповноважені банки у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" видали 680 кредитів на загальну суму 575,32 млн грн.

Уповноважені банки у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" станом на 16 серпня видали 696 кредитів на загальну суму 590,14 млн грн.

Станом на 25 серпня цього року уповноважені банки у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" видали 730 кредитів на загальну суму 617,51 млн грн.

Уповноважені банки у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" станом на 30 серпня видали 759 кредитів на загальну суму 643,78 млн грн.

У рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" уповноважені банки станом на 6 вересня видали 785 кредитів на загальну суму 667,26 млн грн.

Економічна правда

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