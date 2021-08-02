"Доступна іпотека 7%": банки видали 650 кредитів на 550 мільйонів
Уповноважені банки у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" станом на 2 серпня видали 648 кредитів на загальну суму 550,3 млн грн.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
Із загальної кількості 21,05% договорів підписали на первинному ринку, на вторинному - відповідно 78,95%.
Загалом до банків надійшло 987 заявок на участь у програмі на загальну суму 848,97 млн грн, з яких 21,47% становить первинний ринок і 78,53% - вторинний.
Найактивнішими регіонами минулого тижня були:
- м. Київ (33,7%);
- Київська обл. (30,5%);
- Харківська обл. (6,3%);
- Львівська обл. (5,6%);
- Рівненська обл. (4,3%).
У Мінфіні звернули увагу, що саме банк приймає рішення стосовно видачі кредиту, використовуючи власну методологію оцінки платоспроможності потенційного позичальника.
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Нагадуємо:
Станом на 19 липня банки на виконання держпрограми "Доступна іпотека 7%" підписали 584 кредитних договорів на суму 496,4 млн грн, переважно – на вторинному ринку.
Станом на 26 липня банки на виконання держпрограми "Доступна іпотека 7%" підписали 614 кредитних договори на суму 522,1 млн грн, переважно – на вторинному ринку.
Економічна правда
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