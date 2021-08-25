"Доступна іпотека 7%": банки видали 730 кредитів на 617 мільйонів

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Станом на 25 серпня цього року уповноважені банки у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" видали 730 кредитів на загальну суму 617,51 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

При цьому, із загальної кількості 23,26% кредитів видали на первинному ринку, 76,74% - відповідно на вторинному.

Загалом до уповноважених банків надійшло 1095 заявок на участь у програмі на загальну суму 943,85 млн грн, з яких 22,32% становить первинний ринок і 77,68% - вторинний.

Найактивнішими регіонами минулого тижня були:

м. Київ (33,2 %);

Київська обл. (30,8 %);

Харківська обл. (6,3 %);

Львівська обл. (5,8 %);

Рівненська обл. (4,3 %);

інші (19,6%).

У Мінфіні звернули увагу, що саме банк приймає рішення стосовно видачі кредиту, використовуючи власну методологію оцінки платоспроможності потенційного позичальника.

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Нагадуємо:

Станом на 19 липня банки на виконання держпрограми "Доступна іпотека 7%" підписали 584 кредитних договорів на суму 496,4 млн грн, переважно – на вторинному ринку.

Станом на 26 липня банки на виконання держпрограми "Доступна іпотека 7%" підписали 614 кредитних договори на суму 522,1 млн грн, переважно – на вторинному ринку.

Уповноважені банки у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" станом на 2 серпня видали 648 кредитів на загальну суму 550,3 млн грн.

Станом на 9 серпня уповноважені банки у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" видали 680 кредитів на загальну суму 575,32 млн грн.

Уповноважені банки у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" станом на 16 серпня видали 696 кредитів на загальну суму 590,14 млн грн.

Економічна правда