Всі розділи
Укр / Рус

"Доступна іпотека 7%": банки видали 730 кредитів на 617 мільйонів

Середа, 25 серпня 2021, 11:40
 
Unsplash

Станом на 25 серпня цього року уповноважені банки у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" видали 730 кредитів на загальну суму 617,51 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

При цьому, із загальної кількості 23,26% кредитів видали на первинному ринку, 76,74% - відповідно на вторинному.

 

Загалом до уповноважених банків надійшло 1095 заявок на участь у програмі на загальну суму 943,85 млн грн, з яких 22,32% становить первинний ринок і 77,68% - вторинний.

Найактивнішими регіонами минулого тижня були:

  • м. Київ (33,2 %);
  • Київська обл. (30,8 %);
  • Харківська обл. (6,3 %);
  • Львівська обл. (5,8 %);
  • Рівненська обл. (4,3 %);
  • інші (19,6%).

У Мінфіні звернули увагу, що саме банк приймає рішення стосовно видачі кредиту, використовуючи власну методологію оцінки платоспроможності потенційного позичальника.

Читайте також: Чи доступна іпотека Зеленського? Як журналісти ЕП брали кредит під 7% і що з цього вийшло

Іпотека від Зеленського: як взяти кредит під 7% та які існують ризики

Іпотека не для всіх. Хто отримає житло від Зеленського під 5% за новою програмою

Нагадуємо:

Станом на 19 липня банки на виконання держпрограми "Доступна іпотека 7%" підписали 584 кредитних договорів на суму 496,4 млн грн, переважно – на вторинному ринку.

Станом на 26 липня банки на виконання держпрограми "Доступна іпотека 7%" підписали 614 кредитних договори на суму 522,1 млн грн, переважно – на вторинному ринку.

Уповноважені банки у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" станом на 2 серпня видали 648 кредитів на загальну суму 550,3 млн грн.

Станом на 9 серпня уповноважені банки у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" видали 680 кредитів на загальну суму 575,32 млн грн.

Уповноважені банки у рамках держпрограми "Доступна іпотека 7%" станом на 16 серпня видали 696 кредитів на загальну суму 590,14 млн грн.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Мінфін іпотека

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Мінфін проводить погоджувальні наради щодо держбюджету-2022  18 серпня 2021, 18:04
Мінфін продав держоблігацій на 790 мільйонів 17 серпня 2021, 16:22
Керівникам мільйона компаній загрожують штрафи. Якщо не покажуть схеми з власниками 17 серпня 2021, 13:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!