Мінекономіки знизило граничні ціни на бензин і дизпаливо

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Середня вартість 1 літра бензинів становить 26,67 грн/л, 1 літра дизпалива - 21,64 грн/л, а гранична вартість бензину на середину серпня - 31,67 грн за літр, дизпалива - 28,64 грн за літр.

Про це повідомляє Мінекономіки з посиланням на розрахунки НАК "Нафтогаз України".

Із середньої вартості палива вираховується гранична ціна його реалізації на АЗС на середину серпня.

З урахуванням максимальної торговельної націнки гранична вартість бензину становить 31,67 грн/л, дизпалива - 28,64 грн/л.

Порівняно з початком серпня серпня середня ціна на бензини знизилася на 19 копійок, на дизпаливо - на 60 копійок.

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Нагадаємо:

Кабмін вніс зміни до держрегулювання цін на автомобільні бензини та дизпаливо, які реалізуються через мережу автозаправних станцій.

14 травня Кабмін ухвалив постанову, якою запроваджується граничний рівень торговельної надбавки до середньої ціни дизпалива (7 грн/літр) і бензину (5 грн/літр).

Мережі автозаправних комплексів WOG та ОККО заявили, що припиняють реалізацію преміального пального у зв’язку з постановою, яка передбачає запровадження тимчасового державного регулювання цін на пальне.

Мінекономіки заявляє, що постанова Кабміну щодо встановлення максимальної торгівельної надбавки на бензин та дизельне паливо не стосується преміального пального.

Мережі АЗС відновлюють продаж преміального палива після роз'яснення Мінекономіки, що гранична торговельна надбавка не стосується брендових бензинів і дизпалива.

В Офісі президента заявили, що запровадження держрегулювання на ринку пального - вимушений для нецивілізованого ринку захід, а зняття з продажу брендового пального - демонстрація монопольної змови.

Міністерство економіки оприлюднило розрахунки середньої вартості бензину і дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива на першу декаду червня.

Економічна правда