Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки вартості бензину

Міністерство економіки оприлюднило розрахунки середньої вартості бензину і дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки.

Розрахунки станом на 21 травня надала НАК "Нафтогаз України".

"...на підставі розрахунків НАК "Нафтогаз України" визначена середня вартість 1 літра дизельного пального ULSD 10 ppm, яка становить 20,89 грн, і 1 літра бензину автомобільних GASOLINE 10 ppm, яка становить 24,84 грн", – йдеться в повідомленні.

Таким чином, з урахуванням максимальних націнок вартість бензину на АЗС не може перевищувати 29,84 гривні за літр, дизельного пального – 27,89 гривні за літр.

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Нагадаємо:

14 травня Кабмін ухвалив постанову, якою запроваджується граничний рівень торговельної надбавки до середньої ціни дизпалива (7 грн/літр) і бензину (5 грн/літр).

Мережі автозаправних комплексів WOG та ОККО заявили, що припиняють реалізацію преміального пального у зв’язку з постановою, яка передбачає запровадження тимчасового державного регулювання цін на пальне.

Мінекономіки заявляє, що постанова Кабміну щодо встановлення максимальної торгівельної надбавки на бензин та дизельне паливо не стосується преміального пального.

Мережі АЗС відновлюють продаж преміального палива після роз'яснення Мінекономіки, що гранична торговельна надбавка не стосується брендових бензинів і дизпалива.

В Офісі президента заявили, що запровадження держрегулювання на ринку пального - вимушений для нецивілізованого ринку захід, а зняття з продажу брендового пального - демонстрація монопольної змови.

Економічна правда