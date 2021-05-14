Уряд встановив тимчасове держрегулювання цін на пальне – ЗМІ

На засіданні 14 травня Кабмін ухвалив постанову, якою запроваджується граничний рівень торговельної надбавки до середньої ціни дизпалива (7 грн/літр) і бензину (5 грн/літр).

Про це повідомляє enkorr з посиланням на джерело в уряді.

Так, було прийнято зміни до урядової постанови №1236 від 9 грудня 2020 року. Відтепер на період дії карантину також буде встановлено граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного пального (не вище від 7 грн/літр) і бензину (не вище від 5 грн/літр).

Середня вартість дизпалива (ULSD 10 ppm) і бензину (GASOLINE 10 ppm), що включає митні платежі (акцизний податок та ПДВ), має розраховуватися на підставі даних Platts CIF NWE за попередній календарний місяць.

Розрахунки здійснюватиме НАК "Нафтогаз України", який буде їх надавати Мінекономіки не пізніше 3 числа кожного місяця, а відомство публікуватиме середні ціни одного літра дизпалива і бензину до 5 числа кожного місяця.

Згідно з цими розрахунками, середня ціна дизельного палива на травень з урахуванням граничної націнки має становити 27,89 грн/л, бензину – 30,22 грн/л.

Нагадуємо:

Мінекономіки пропонує на період дії карантину встановити граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизпалива (не вище 7 грн/літр) і бензину (не вище 5 грн/літр).