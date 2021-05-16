Наслідки регуляції: WOG та ОККО припиняють реалізацію преміального пального

Мережі автозаправних комплексів WOG та ОККО припиняють реалізацію преміального пального у зв’язку з постановою яка передбачає запровадження тимчасового державного регулювання цін на пальне.

Про це повідомляє "WOG" у Фейсбук, а ОККО на сайті.

"З 15 травня, в зв'язку з введенням державного регулювання цін на паливо на АЗК ОККО тимчасово припинена реалізація PULLS 95 і PULLS Diesel. Це пов'язано з тим, що продаж палива цих марок за ціною, встановленою Кабінетом міністрів на травень, є збитковою для мережі" , - йдеться в повідомленні ОККО.



"У зв'язку з оприлюдненням постанови Кабміну, яке передбачає введення тимчасового державного регулювання цін на паливо, ми змушені припинити реалізацію преміального палива 95 Mustang і ДТ + Mustang", - йдеться в повідомленні WOG.

Нагадуємо:

На засіданні 14 травня Кабмін ухвалив постанову, якою запроваджується граничний рівень торговельної надбавки до середньої ціни дизпалива (7 грн/літр) і бензину (5 грн/літр).

Міністр економіки Ігор Петрашко заявив, що такий крок – відповідь на необґрунтоване зростання цін на пальне у роздрібних мережах.





