У Зеленського назвали зняття з продажу брендового пального демонстрацією монопольної змови

В Офісі президента заявили, що запровадження держрегулювання на ринку пального - вимушений для нецивілізованого ринку захід, а зняття з продажу брендового пального - демонстрація монопольної змови.

Про це в коментарі "Укрінформу" заявила заступниця голови ОП Юлія Свириденко.

"Зняття з продажу брендового пального - чергова демонстрація монопольної змови. Жодна з мереж не везе спеціально окреме пальне для його використання як брендового. Про це свідчать дані щодо імпорту нафтопродуктів.

Пальне стає брендовим, коли прямо на нафтобазі менеджмент мережі АЗК додає в пальне спеціальну присадку, ціна якої майже не впливає на ціну брендового пального. Проте додаткова ціна, яку платять покупці, - майже 50 дол на тонні", - заявила Свириденко.