У Зеленського назвали зняття з продажу брендового пального демонстрацією монопольної змови
В Офісі президента заявили, що запровадження держрегулювання на ринку пального - вимушений для нецивілізованого ринку захід, а зняття з продажу брендового пального - демонстрація монопольної змови.
Про це в коментарі "Укрінформу" заявила заступниця голови ОП Юлія Свириденко.
"Зняття з продажу брендового пального - чергова демонстрація монопольної змови. Жодна з мереж не везе спеціально окреме пальне для його використання як брендового. Про це свідчать дані щодо імпорту нафтопродуктів.
Пальне стає брендовим, коли прямо на нафтобазі менеджмент мережі АЗК додає в пальне спеціальну присадку, ціна якої майже не впливає на ціну брендового пального. Проте додаткова ціна, яку платять покупці, - майже 50 дол на тонні", - заявила Свириденко.
За її словами, і базове пальне, і присадки є у достатній кількості, тому підстав для обмеження продажу брендового пального в Україні немає.
"Єдина мета - тиск на уряд", - сказала заступниця голови ОП.
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Нагадаємо:
14 травня Кабмін ухвалив постанову, якою запроваджується граничний рівень торговельної надбавки до середньої ціни дизпалива (7 грн/літр) і бензину (5 грн/літр).
Мережі автозаправних комплексів WOG та ОККО заявили, що припиняють реалізацію преміального пального у зв’язку з постановою, яка передбачає запровадження тимчасового державного регулювання цін на пальне.
Мінекономіки заявляє, що постанова Кабміну щодо встановлення максимальної торгівельної надбавки на бензин та дизельне паливо не стосується преміального пального.
Мережі АЗС відновлюють продаж преміального палива після роз'яснення Мінекономіки, що гранична торговельна надбавка не стосується брендових бензинів і дизпалива.
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