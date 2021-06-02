Кабмін підняв граничну ціну літра бензину і дизпалива

Кабмін вніс зміни до держрегулювання цін на автомобільні бензини та дизпаливо, які реалізуються через мережу автозаправних станцій.

Таке рішення ухвалили на засіданні 2 червня.

Відповідно до пояснювальної записки до проєкту постанови Кабміну, яку оприлюднив нардеп Олексій Гончаренко, тепер середня вартість палива "Нафтогазом" розраховується з урахуванням витрат на зовнішнє логістичне забезпечення та інших витрат, передбачених зовнішньоекономічним договором у сумі 27 дол за тонну.

Як повідомляло агентство "Інтерфакс-Україна", це додасть до вартості літра бензину 0,56 грн, до дизпалива - 0,62 грн/л.

При цьому, граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива залишили незмінними - не вище 7 грн/л і бензину - не вище 5 грн/л.

Відповідно до пояснювальної записки, оприлюднення міністерством середніх цін одного літра дизпалива і бензину буде щомісяця, як і раніше, - 3, 13 і 23 числа.

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Нагадаємо:

Повідомлялось, що уряд планує підняти граничну ціну бензину та дизпалива приблизно на 0,6 грн/л.

14 травня Кабмін ухвалив постанову, якою запроваджується граничний рівень торговельної надбавки до середньої ціни дизпалива (7 грн/літр) і бензину (5 грн/літр).

Мережі автозаправних комплексів WOG та ОККО заявили, що припиняють реалізацію преміального пального у зв’язку з постановою, яка передбачає запровадження тимчасового державного регулювання цін на пальне.

Мінекономіки заявляє, що постанова Кабміну щодо встановлення максимальної торгівельної надбавки на бензин та дизельне паливо не стосується преміального пального.

Мережі АЗС відновлюють продаж преміального палива після роз'яснення Мінекономіки, що гранична торговельна надбавка не стосується брендових бензинів і дизпалива.

В Офісі президента заявили, що запровадження держрегулювання на ринку пального - вимушений для нецивілізованого ринку захід, а зняття з продажу брендового пального - демонстрація монопольної змови.

Міністерство економіки оприлюднило розрахунки середньої вартості бензину і дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива на першу декаду червня.

Економічна правда