Мережі АЗС відновлюють продаж преміального палива після роз'яснення Мінекономіки
Мережі АЗС відновлюють продаж преміального палива після роз'яснення Мінекономіки, що гранична торговельна надбавка не стосується брендових бензинів і дизпалива.
Про відновлення продажів брендових бензинів і дизпалива, зокрема, повідомили SOCAR і KLO.
"SOCAR відновлює продаж преміального пальне Nano 95, Diesel Nano Extro.
Це рішення було прийнято відповідно до роз’яснення від Міністерства економіки, торгівлі та сільського господарства України щодо постанови Кабінету Міністрів України №474 від 14.05 про встановлення максимальної торговельної надбавки на бензини автомобільні та дизельне пальне.
Преміальне пальне доступне у всій мережі наших АЗК вже зараз", - повідомила прес-служба SOCAR у Facebook.
Про відновлення продажів преміальних VENTUS 95 та VENTUS Diesel після роз'яснень Мінекономіки повідомили і в мережі KLO.
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Нагадаємо:
14 травня Кабмін ухвалив постанову, якою запроваджується граничний рівень торговельної надбавки до середньої ціни дизпалива (7 грн/літр) і бензину (5 грн/літр).
Мережі автозаправних комплексів WOG та ОККО заявили, що припиняють реалізацію преміального пального у зв’язку з постановою, яка передбачає запровадження тимчасового державного регулювання цін на пальне.
Мінекономіки заявляє, що постанова Кабміну щодо встановлення максимальної торгівельної надбавки на бензин та дизельне паливо не стосується преміального пального.
Економічна правда
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