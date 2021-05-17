В Мінекономіки кажуть, що не обмежували ціни на преміальне пальне

Мінекономіки заявляє, що постанова Кабміну щодо встановлення максимальної торгівельної надбавки на бензин та дизельне паливо не стосується преміального пального.

Джерело: роз’яснення Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України щодо встановлення максимальної торгівельної надбавки на бензини автомобільні та дизельне паливо

Деталі: Зазначається, що дія постанови Кабінету міністрів від 14 травня поширюється на автомобільні бензини та дизельне паливо, включені до Переліку товарів, що мають істотну соціальну значущість, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 22 квітня 2020 року, а саме на: бензин марки А-92, бензин марки А-95 та дизельне пальне.

Дослівно: "Вимоги до автомобільних бензинів та дизельного палива, у тому числі щодо їх позначення (маркування), визначено Технічним регламентом щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2013 р. № 927, відповідно до якого позначення (маркування) "брендового преміального" пального з покращеними показниками якості може включати торгову марку (товарний знак).

Таким чином, під встановлення максимальної торгівельної надбавки не підпадає "брендове преміальне" пальне з покращеними показниками якості та позначення (маркування) якого включає певну торгову марку (товарний знак), що пропонується на автозаправних станціях для автомобілів преміум сегменту за вищою ціною, ніж соціально значуще пальне".

Читайте також: Back in USSR: що змінить та які наслідки матиме регулювання цін на пальне

Передісторія:

14 травня Кабмін ухвалив постанову, якою запроваджується граничний рівень торговельної надбавки до середньої ціни дизпалива (7 грн/літр) і бензину (5 грн/літр).

Мережі автозаправних комплексів WOG та ОККО заявили, що припиняють реалізацію преміального пального у зв’язку з постановою, яка передбачає запровадження тимчасового державного регулювання цін на пальне.

Українська правда