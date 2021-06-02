Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки вартості бензину і дизпалива

Мінекономіки оприлюднило нові розрахунки середньої вартості бензину і дизельного палива на першу декаду червня.

Про це повідомляється на сайті Мінекономіки.

"На підставі розрахунків АТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" визначено середню вартість 1 літра дизельного палива ULSD 10 ppm, яка становить 20,91 гривень, та 1 літра бензинів автомобільних GASOLINE 10 ppm, яка становить 24,92 гривень", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає enkorr, з урахуванням максимальної торговельної націнки, яка згідно з постановою уряду про держрегулювання цін повинна бути не більше 5 грн/л на бензин і 7 грн/л на дизпаливо, гранична вартість бензину становить 29,92 грн/л - це на 8 коп/л вище ціни, встановленої на останню декаду травня.

При цьому, гранична ціна дизпалива встановлена на рівні 27,91 грн/л (+2 коп./л).

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Нагадаємо:

14 травня Кабмін ухвалив постанову, якою запроваджується граничний рівень торговельної надбавки до середньої ціни дизпалива (7 грн/літр) і бензину (5 грн/літр).

Мережі автозаправних комплексів WOG та ОККО заявили, що припиняють реалізацію преміального пального у зв’язку з постановою, яка передбачає запровадження тимчасового державного регулювання цін на пальне.

Мінекономіки заявляє, що постанова Кабміну щодо встановлення максимальної торгівельної надбавки на бензин та дизельне паливо не стосується преміального пального.

Мережі АЗС відновлюють продаж преміального палива після роз'яснення Мінекономіки, що гранична торговельна надбавка не стосується брендових бензинів і дизпалива.

В Офісі президента заявили, що запровадження держрегулювання на ринку пального - вимушений для нецивілізованого ринку захід, а зняття з продажу брендового пального - демонстрація монопольної змови.

Міністерство економіки оприлюднило розрахунки середньої вартості бензину і дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Економічна правда